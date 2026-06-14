¿Cómo está la situación de Marcus Rashford?

Mientras se prepara para disputar el Mundial 2026 con la selección de Inglaterra, Marcus Rashford sabe que tiene que resolver su futuro para estar en un club competitivo de cara a la temporada 2026/27. Las opciones son buenas para él, aunque todavía no hay claridad sobre su caso.

Su ficha pertenece al Manchester United y, lógicamente, debe regresar al club tras su paso a préstamo por el FC Barcelona. El Culé ve con buenos ojos el traspaso permanente, pero las cifras de las opciones fijadas en la cesión son las que los hacen dudar y una vez que expiren buscarán negociar con los Diablos Rojos.

El interés del Bayern Múnich sería concreto, aunque todavía no han realizado un ofrecimiento formal y saben que deben esperar, como mínimo, hasta el 30 de junio para hacerse de la ficha de Rashford. Eso si, una de las últimas palabras será la de Michael Carrick: si lo quiere en el plantel, y Marcus está de acuerdo, puede volver a vestir la camiseta del club que lo vio nacer futbolísticamente.

England v Costa Rica - International Friendly - Inter&Co Stadium | Bradley Collyer - PA Images/GettyImages

Con la camiseta del FC Barcelona, Rashford acumuló 49 partidos jugados en la temporada, con un aporte de 14 goles e igual cantidad de asistencias para el equipo que se consagró campeón de LaLiga y la Supercopa de España. Su buen momento en el Barça le valió la convocatoria por parte de Thomas Tuchel a la selección de Inglaterra para disputar una nueva edición de la Copa del Mundo.

Los Tres Leones, campeones del mundo en 1966 por única vez en su historia, debutarán en el Mundial el miércoles 17 de junio ante Croacia en Dallas, el martes 23 jugarán contra Ghana en el Gillette Stadium de Foxborough y cerrarán la actividad del grupo L frente a Panamá el sábado 27 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.