¿Cómo estaba la tabla de posiciones de la Premier League en la jornada 31 el año pasado?

La Premier League está siendo prácticamente un calco de la temporada pasada, con un equipo dominando desde una jornada temprana de la competencia, con un gigante en crisis y un segundo puesto lejano a la cima, lo que da la pauta que el campeón puede definirse mucho antes del cierre.

Temporada 2024/25

BRITAIN-LIVERPOOL-FOOTBALL-PREMIER LEAGUE-LIVERPOOL VS CRYSTAL PALACE | Xinhua News Agency/GettyImages

El Liverpool había dominado la clasificación de la Premier League desde la fecha 10 de manera ininterrumpida, mostrando así su grandísimo funcionamiento en la primera temporada de Arne Slot. El gran competidor fue justamente el Arsenal, que subió al segundo puesto en la jornada 18 y no se movió de ahí hasta el final.

A esta altura de la temporada el Liverpool le sacaba once puntos al Arsenal, y el título lo logró en la jornada 34, celebrada el 27 de abril, cuando aplastó 5-1 al Tottenham en Anfield. En el cierre de la campaña, los de Arne Slot terminaron diez puntos por encima del equipo de Mikel Arteta.

Club Puntos 1. Liverpool 73 2. Arsenal 62 3. Nottingham Forest 57

Temporada 2025/26

El Arsenal se quedó con la sangre en el ojo y salió a la nueva temporada dispuesto a darle batalla a un Liverpool que, para colmo, se había reforzado aún más. Para su sorpresa, los Reds no estuvieron ahí: el equipo del neerlandés Slot se mostró sumergido en una crisis profunda desde el arranque de la temporada y toda la campaña fue una pesadilla para ellos, próxima a terminar sin ningún atisbo de gloria.

Los Gunners dominaron toda la temporada sin grandes sobresaltos, con un Manchester City que empezó a crecer y hoy se sitúa a nueve puntos, con la ilusión de que el Arsenal se pinche y así aprovechar para pelearle la cima.

El Arsenal es puntero de la tabla desde la fecha 7, y los segundos alternaron entre el City, el Liverpool en un breve tramo, el Chelsea y hasta el Sunderland, que sorprendió en el principio de la campaña.

Club Puntos 1. Arsenal 70 2. Manchester City 61 3. Manchester United 55

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