¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 31 si no hubiera VAR?

Atrás quedó la jornada 31 de LaLiga, que tuvo grandes partidos y le dio al FC Barcelona la oportunidad (aprovechada) de ampliar la ventaja a nueve puntos sobre el Real Madrid en la carrera por ser campeón.

En esta fecha, el VAR asomó por el Ramón Sánchez Pizjuán para el penalti que Akor Adams cambió por gol para la victoria del Sevilla por 2-1 frente al Atlético de Madrid, además de hacer una importante aparición en San Mamés para anular el tanto de Nicolás Pépé. En el choque entre la Real Sociedad y Alavés, avisó de una roja a Sergio Gómez.

Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

En la próxima jornada, el FC Barcelona visitará al Getafe de José Bordalás en el Coliseum, mientras que el Real Madrid viajará a La Cartuja para enfrentarse al Real Betis de Manuel Pellegrini. Real Oviedo - Elche aparece como uno de los grandes duelos por la permanencia, sin quitarle un ojo de encima al Alavés vs RCD Mallorca.

Club Puntos con VAR Club Puntos sin VAR FC Barcelona 79 FC Barcelona 80 Real Madrid 70 Real Madrid 75 Villarreal 61 Villarreal 60 Atlético de Madrid 57 Atlético de Madrid 57 Real Betis 46 Real Betis 46 Celta de Vigo 44 Real Sociedad 45 Real Sociedad 42 Celta de Vigo 45 Getafe 41 Espanyol 41 Osasuna 39 Osasuna 38 Espanyol 38 Getafe 36 Athletic Club 38 RCD Mallorca 35 Girona 38 Valencia 35 Rayo Vallecano 35 Rayo Vallecano 35 Valencia 35 Athletic Club 35 RCD Mallorca 34 Elche 34 Sevilla 34 Girona 34 Alavés 33 Alavés 33 Elche 32 Sevilla 28 Real Oviedo 27 Real Oviedo 28 Levante 26 Levante 27

Sin la tecnología, el Sevilla estaría muy complicado con el descenso al igual que el Levante y el Oviedo, siendo estos los tres que perderían la categoría de manera momentánea. El Alavés se estaría salvando por cinco puntos, mientras que el RCD Mallorca pasaría del puesto 15 al 11.

En la parte alta de la tabla el FC Barcelona seguiría siendo líder, aunque con 80 puntos en lugar de 79 y El Real Madrid se acercaría a 75 puntos (actualmente tiene 70). Lo demás, salvo por alguna variación mínima en la cantidad de puntos, permanecería igual en cuanto a las posiciones importantes.

Si la competencia terminara hoy, el Blaugrana sería campeón de Liga, Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid irían a la próxima UEFA Champions League, el Real Betis a la UEFA Europa League y la Real Sociedad a la UEFA Conference League.