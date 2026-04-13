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Sports Illustrated

¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 31 si no hubiera VAR?

La clasificación en la cima se mantendría, aunque con menos diferencia de puntos.
Bruno Pernigotti|
Real Madrid CF v Athletic Club - La Liga EA Sports
Real Madrid CF v Athletic Club - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Atrás quedó la jornada 31 de LaLiga, que tuvo grandes partidos y le dio al FC Barcelona la oportunidad (aprovechada) de ampliar la ventaja a nueve puntos sobre el Real Madrid en la carrera por ser campeón.

En esta fecha, el VAR asomó por el Ramón Sánchez Pizjuán para el penalti que Akor Adams cambió por gol para la victoria del Sevilla por 2-1 frente al Atlético de Madrid, además de hacer una importante aparición en San Mamés para anular el tanto de Nicolás Pépé. En el choque entre la Real Sociedad y Alavés, avisó de una roja a Sergio Gómez.

Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports
Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

En la próxima jornada, el FC Barcelona visitará al Getafe de José Bordalás en el Coliseum, mientras que el Real Madrid viajará a La Cartuja para enfrentarse al Real Betis de Manuel Pellegrini. Real Oviedo - Elche aparece como uno de los grandes duelos por la permanencia, sin quitarle un ojo de encima al Alavés vs RCD Mallorca.

Club

Puntos con VAR

Club

Puntos sin VAR

FC Barcelona

79

FC Barcelona

80

Real Madrid

70

Real Madrid

75

Villarreal

61

Villarreal

60

Atlético de Madrid

57

Atlético de Madrid

57

Real Betis

46

Real Betis

46

Celta de Vigo

44

Real Sociedad

45

Real Sociedad

42

Celta de Vigo

45

Getafe

41

Espanyol

41

Osasuna

39

Osasuna

38

Espanyol

38

Getafe

36

Athletic Club

38

RCD Mallorca

35

Girona

38

Valencia

35

Rayo Vallecano

35

Rayo Vallecano

35

Valencia

35

Athletic Club

35

RCD Mallorca

34

Elche

34

Sevilla

34

Girona

34

Alavés

33

Alavés

33

Elche

32

Sevilla

28

Real Oviedo

27

Real Oviedo

28

Levante

26

Levante

27

Sin la tecnología, el Sevilla estaría muy complicado con el descenso al igual que el Levante y el Oviedo, siendo estos los tres que perderían la categoría de manera momentánea. El Alavés se estaría salvando por cinco puntos, mientras que el RCD Mallorca pasaría del puesto 15 al 11.

En la parte alta de la tabla el FC Barcelona seguiría siendo líder, aunque con 80 puntos en lugar de 79 y El Real Madrid se acercaría a 75 puntos (actualmente tiene 70). Lo demás, salvo por alguna variación mínima en la cantidad de puntos, permanecería igual en cuanto a las posiciones importantes.

Si la competencia terminara hoy, el Blaugrana sería campeón de Liga, Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid irían a la próxima UEFA Champions League, el Real Betis a la UEFA Europa League y la Real Sociedad a la UEFA Conference League.

Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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