¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2025/26 tras la jornada 31 si no hubiera VAR?
Atrás quedó la jornada 31 de LaLiga, que tuvo grandes partidos y le dio al FC Barcelona la oportunidad (aprovechada) de ampliar la ventaja a nueve puntos sobre el Real Madrid en la carrera por ser campeón.
En esta fecha, el VAR asomó por el Ramón Sánchez Pizjuán para el penalti que Akor Adams cambió por gol para la victoria del Sevilla por 2-1 frente al Atlético de Madrid, además de hacer una importante aparición en San Mamés para anular el tanto de Nicolás Pépé. En el choque entre la Real Sociedad y Alavés, avisó de una roja a Sergio Gómez.
En la próxima jornada, el FC Barcelona visitará al Getafe de José Bordalás en el Coliseum, mientras que el Real Madrid viajará a La Cartuja para enfrentarse al Real Betis de Manuel Pellegrini. Real Oviedo - Elche aparece como uno de los grandes duelos por la permanencia, sin quitarle un ojo de encima al Alavés vs RCD Mallorca.
Club
Puntos con VAR
Club
Puntos sin VAR
FC Barcelona
79
FC Barcelona
80
Real Madrid
70
Real Madrid
75
Villarreal
61
Villarreal
60
Atlético de Madrid
57
Atlético de Madrid
57
Real Betis
46
Real Betis
46
Celta de Vigo
44
Real Sociedad
45
Real Sociedad
42
Celta de Vigo
45
Getafe
41
Espanyol
41
Osasuna
39
Osasuna
38
Espanyol
38
Getafe
36
Athletic Club
38
RCD Mallorca
35
Girona
38
Valencia
35
Rayo Vallecano
35
Rayo Vallecano
35
Valencia
35
Athletic Club
35
RCD Mallorca
34
Elche
34
Sevilla
34
Girona
34
Alavés
33
Alavés
33
Elche
32
Sevilla
28
Real Oviedo
27
Real Oviedo
28
Levante
26
Levante
27
Sin la tecnología, el Sevilla estaría muy complicado con el descenso al igual que el Levante y el Oviedo, siendo estos los tres que perderían la categoría de manera momentánea. El Alavés se estaría salvando por cinco puntos, mientras que el RCD Mallorca pasaría del puesto 15 al 11.
En la parte alta de la tabla el FC Barcelona seguiría siendo líder, aunque con 80 puntos en lugar de 79 y El Real Madrid se acercaría a 75 puntos (actualmente tiene 70). Lo demás, salvo por alguna variación mínima en la cantidad de puntos, permanecería igual en cuanto a las posiciones importantes.
Si la competencia terminara hoy, el Blaugrana sería campeón de Liga, Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid irían a la próxima UEFA Champions League, el Real Betis a la UEFA Europa League y la Real Sociedad a la UEFA Conference League.
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo