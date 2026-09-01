¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2026/27 al final de jornada 3 si no hubiera VAR?

La jornada 3 de LaLiga terminó este lunes con la gran victoria del FC Barcelona sobre el Rayo Vallecano por 5-2 en el Spotify Camp Nou, y son justamente el club catalán y el Real Madrid los únicos dos que conservan puntaje perfecto en lo que va de la temporada.

El VAR fue protagonista excluyente en el duelo entre Getafe y Osasuna en Pamplona, ya que otorgó un penalti transformado en gol por Ante Budimir para el único tanto del partido. Además, le anuló un gol a Enes Ünal por posición adelantada. Este tanto hubiera representado el empate para los de Bordalás.

Ca Osasuna V Getafe Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

En la próxima jornada, el FC Barcelona visitará al Valencia en Mestalla, mientras que el Real Madrid hará lo propio con el Real Betis en La Cartuja. El choque de la Casa Blanca será el viernes, abriendo la cuarta fecha del campeonato español. Además, el Atlético de Madrid tendrá una visita de alto riesgo a San Mamés para enfrentarse al Athletic Club.

¿Cómo quedaría la tabla de LaLiga 2026/27 sin el VAR?

Tabla con VAR Puntos Tabla sin VAR Puntos FC Barcelona 9 FC Barcelona 9 Real Madrid 9 Real Madrid 9 Atlético de Madrid 7 Atlético de Madrid 9 Alavés 7 Alavés 6 Osasuna 7 Sevilla 6 Sevilla 6 Real Betis 6 Real Betis 6 Getafe 6 Deportivo La Coruña 5 Deportivo La Coruña 5 Racing de Santander 4 Levante 4 Levante 4 Osasuna 4 Espanyol 3 Espanyol 3 Athletic Club 3 Villarreal 3 Real Sociedad 3 Racing de Santander 3 Getafe 3 Athletic Club 3 Villarreal 2 Rayo Vallecano 3 Celta de Vigo 1 Real Sociedad 3 Valencia 1 Valencia 1 Rayo Vallecano 1 Celta de Vigo 1 Elche 1 Elche 1 Málaga 1 Málaga 1

A la hora de comparar las tablas se observan pocas variantes, ya que la competencia acaba de empezar y el reparto de puntos todavía es bajo. A pesar de eso, se puede apreciar que el Osasuna y el Racing de Santander recibieron un guiño de la tecnología en estos tres primeros partidos, ubicándose así en una parte privilegiada de la tabla.

Sin VAR, el Atlético de Madrid tendría puntaje ideal al igual que el FC Barcelona y el Real Madrid, con el Alavés permaneciendo cuarto y el Sevilla escalando hasta la quinta posición. En el fondo habría varios clubes con una unidad, con el Málaga, el Elche y el Celta de Vigo como colistas. Todavía falta mucha temporada y este panorama cambiará tanto para la clasificación a las copas internacionales como en la lucha por permanecer en Primera.

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