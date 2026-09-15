¿Cómo estaría la clasificación de LaLiga 2026/27 al final de la jornada 5 si no hubiera VAR?

La jornada 5 de LaLiga terminó este lunes con el duelo entre el Villarreal y el Real Betis en la casa del Submarino Amarillo, y ha sido un fin de semana de grandes emociones: el FC Barcelona le ganó al Levante por 4-2 a domicilio y sigue con puntaje ideal, mientras que el Real Madrid superó 4-1 al Rayo Vallecano en condición de local para seguir a tiro.

El VAR no tuvo un gran fin de semana de trabajo en el campeonato español de Primera División: anuló un gol en Osasuna - Espanyol y decretó una expulsión en el Racing de Santander vs Alavés.

Real Madrid CF v Athletic Club - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

En la próxima jornada, el FC Barcelona recibirá al Racing de Santander en el Spotify Camp Nou, mientras que el Real Madrid visitará al Elche en Alicante. El Villarreal buscará salir del fondo de la tabla contra el Málaga y el Deportivo La Coruña intentará meterse en puestos de UEFA Champions League enfrentándose al Sevilla.

¿Cómo quedaría la tabla de LaLiga 2026/27 sin el VAR?

Tabla con VAR Puntos Tabla sin VAR Puntos FC Barcelona 15 FC Barcelona 15 Real Madrid 12 Real Madrid 13 Real Betis 12 Atlético de Madrid 12 Alavés 10 Alavés 9 Atlético de Madrid 10 Espanyol 9 Sevilla 10 Deportivo de La Coruña 9 Deportivo La Coruña 9 Sevilla 9 Espanyol 7 Getafe 8 Athletic Club 7 Athletic Club 7 Racing de Santander 7 Real Betis 7 Osasuna 7 Real Sociedad 7 Real Sociedad 7 Racing de Santander 6 Levante 5 Rayo Vallecano 6 Getafe 5 Levante 5 Celta de Vigo 4 Celta de Vigo 4 Rayo Vallecano 4 Osasuna 4 Málaga 3 Villarreal 3 Villarreal 2 Málaga 3 Elche 2 Elche 2 Valencia 1 Valencia 1

A la hora de comparar las tablas se observan pocas variantes, ya que la competencia acaba de empezar y el reparto de puntos todavía es bajo. A pesar de eso, se puede apreciar que el Sevilla y el Alavés recibieron un guiño de la tecnología en estos cinco primeros partidos, ubicándose así en una parte privilegiada de la tabla.

Sin VAR, el FC Barcelona seguiría siendo el líder con puntaje ideal. El Real Madrid se acercaría a dos puntos en vez de tres y el Atlético de Madrid ascendería al tercer puesto. El Racing de Santander bajaría varios puestos, pero todavía sin sufrir en la lucha por la permanencia. En el fondo de la tabla Elche y Valencia repetirían las colocaciones de descenso, con el Málaga ingresando por el Villarreal en la zona de pérdida de categoría en la tabla sin tecnología.

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