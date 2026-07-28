¿Cómo funcionará el cambio radical en la regla de los porteros para la temporada 2026/27 de la Premier League?

Los niveles más altos de la pirámide del fútbol inglés han acordado oficialmente introducir una nueva norma para combatir a los porteros que pierden tiempo, obligando al entrenador del guardameta que ha recibido asistencia médica a prescindir brevemente de uno de sus jugadores de campo.

Este artículo ha sido publicado originalmente en SI FC

La lucha contra la pérdida de tiempo ha motivado la mayoría de los cambios reglamentarios introducidos por los organismos reguladores del deporte en los últimos años. Se han realizado varias modificaciones en el reglamento de cara al Mundial 2026, incluida la implementación de una cuenta atrás para los saques de meta, los saques de banda y las sustituciones. Muchas de estas medidas ya están previstas para su adopción en la Premier League a partir de la temporada 2026/27.

Sin embargo, todo el ámbito del fútbol profesional inglés se ha abierto a un cambio de norma aún más radical al ofrecerse a probar la última iniciativa para combatir las demoras deliberadas de los porteros, según reveló en primicia BBC Sport.

FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTD | OLI SCARFF/GettyImages

Durante años se ha acusado a los jugadores de exagerar lesiones, retorciéndose de dolor sobre el césped para recibir asistencia médica e interrumpir el ritmo del partido antes de recuperarse milagrosamente. Para tratar de limitar estas interrupciones, se introdujo una norma que obligaba a cualquier jugador que recibiera atención del fisioterapeuta en el campo a esperar en la línea de banda durante 60 segundos tras la reanudación del juego. Sin embargo, los porteros podían recibir el tratamiento con el aerosol médico y seguir jugando con normalidad. Ese vacío reglamentario ya se ha cerrado.

Según la nueva normativa, una vez que el árbitro autoriza la entrada del cuerpo médico para atender a un portero, el entrenador de ese equipo dispone de 10 segundos para comunicar al cuarto árbitro qué jugador de campo deberá abandonar el partido durante un minuto tras la reanudación. Si no se elige a ningún jugador a tiempo, será el capitán quien deba retirarse. Si el portero es también el capitán, el jugador de campo designado antes del partido para hablar con el árbitro será el sacrificado obligatoriamente.

Esta práctica de solicitar pausas tácticas fingiendo lesiones, una estrategia utilizada por los porteros para forzar una interrupción y permitir que los entrenadores den instrucciones durante el encuentro, ha ido en aumento, al menos desde el parón obligado por la pandemia de COVID-19. La situación cobró tal relevancia la temporada pasada que el entrenador del Leeds United, Daniel Farke, criticó abiertamente a Gianluigi Donnarumma, del Manchester City.

Manchester City v Leeds United - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

"Sabemos que esto sucede, pero si no educamos a nuestros futbolistas en valores como el juego limpio y la deportividad, y simplemente intentan manipular las reglas a su favor, llegando incluso a fingir una lesión para dar una charla técnica adicional, es algo que personalmente no me gusta", declaró indignado. "Deberíamos reflexionar sobre cómo abordar este problema y cómo educar a los jugadores al respecto", añadió Farke. Su consejo ha sido escuchado.

No obstante, existen excepciones a la regla. No se retirará a ningún jugador de campo en los siguientes casos:

El guardameta ha discrepado con el árbitro y ha rechazado la asistencia del fisioterapeuta.



El guardameta ha sufrido una falta inmediatamente antes de la interrupción del juego.



Se ha producido una colisión entre el guardameta y un jugador de campo, incluso si no constituyó falta.



El guardameta en cuestión presenta un sangrado visible.



El guardameta ha sufrido una "lesión grave" (es decir, una lesión que requiere sustitución) o una conmoción cerebral.

El fútbol inglés estaba a la espera de la autorización de la International Football Association Board (IFAB), organismo que modifica las reglas oficiales del juego que se aplican en todo el mundo.

Dicho permiso ya ha sido concedido, por lo que el primer partido en incorporar esta nueva y drástica medida será el enfrentamiento entre el Tranmere Rovers y el Rochdale, correspondiente a la ronda preliminar de la Carabao Cup, el sábado 1 de agosto.

En cuanto a la Premier League, el primer encuentro en el que se aplicará esta norma será el partido inaugural del Arsenal en la máxima categoría contra el recién ascendido Coventry City, el viernes 21 de agosto.

Crystal Palace v Arsenal - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Este cambio en la normativa no se limita a la máxima categoría del fútbol masculino inglés. La Women’s Super League también adoptará esta medida, que se implementará de forma generalizada en la FA Cup, la Carabao Cup, la EFL Championship, la League One, la League Two y la National League.

Curiosamente, se espera que la máxima categoría del fútbol australiano también sirva de banco de pruebas mundial para esta nueva y estricta norma sobre los porteros. No obstante, en la A-League no se dará al entrenador la opción de elegir qué jugador de campo debe abandonar el terreno de juego; será siempre el capitán quien deba sacrificarse.

Ninguna otra división, ni LaLiga, ni la Bundesliga, ni la Serie A, ni la Ligue 1, se ha ofrecido todavía a participar en este programa piloto. Tampoco se aplicará en la Champions League.

Las implicaciones tácticas de este cambio radical en el reglamento podrían ser sísmicas, aunque es poco probable que veamos muchos ejemplos de ese caos en acción. Por lo general, los árbitros evitan aplicar estas modificaciones drásticas para no alterar el orden establecido, o bien la propia norma cumple su función meramente como elemento disuasorio.

Se habló mucho de la regla que sancionaba con un saque de esquina a aquel equipo cuyo portero retuviera el balón durante más de ocho segundos. Martin Dúbravka fue la primera víctima de esta norma por perder tiempo durante la jornada inaugural de la temporada pasada en la Premier League; sin embargo, la regla apenas se aplicó en los diez meses siguientes. Es muy posible que algún portero sufra un calambre en agosto y sea sancionado sin pretenderlo, pero una vez que un equipo reciba el castigo, resultaría muy sorprendente ver a otros caer en la misma trampa.