¿Cómo le fue a Chivas la última vez que tuvo un campeón goleador?

Contra todo pronóstico, el juvenil de las Chivas, Armando González, se erigió como campeón de goleo del Apertura 2025, de la Liga MX, todo gracias a sus doce anotaciones, compartiendo el sitio de honor con el brasileño Joao Pedro del San Luis, así como con el portugués Paulinho Dias del Toluca, que se estableció como tricampeón de goleo.

🇦🇹 ¡ARMANDO GONZÁLEZ ES CAMPEÓN DE GOLEO! 🏆



😍 Nuestro joven canterano es el goleador del AP25 con 12 anotaciones, resultado del trabajo en equipo y el esfuerzo.



¡HECHO EN MÉXICO! 🇲🇽 ¡HECHO EN CHIVAS! 🐐 pic.twitter.com/s5zfRpjwlr — CHIVAS (@Chivas) November 9, 2025

La Hormiga, con apenas 22 años, repartió de esta forma sus doce anotaciones: un triplete en el Clásico Tapatío contra Atlas y un doblete al San Luis, además anotó en el Clásico Nacional frente al América y perforó una vez las redes de Xolos, Necaxa, Pumas, Mazatlán, Pachuca y Rayados.



No tiene mucho que el Rebaño Sagrado tuvo un campeón de goleo en sus filas, ya que eso ocurrió en el Apertura 2019 cuando Alan Pulido, actualmente en la plantilla viviendo su segunda etapa, compartió la gloria con el argentino Mauro Quiroga del Necaxa, luego de cosechar doce dianas.

¡3 campeones goleadores en la plantilla!



En la plantilla actual de Chivas están los últimos 3 campeones goleadores en la historia del club:



- 'Hormiga' González: Apertura 2025



- Alan Pulido: Apertura 2019



- 'Chicharito' Hernández: Bicentenario 2010 pic.twitter.com/0jhgybZJeR — Andre Marín (@andremarinpuig) November 10, 2025

Tristemente, ese hecho sirvió de poco, ya que el Guadalajara ni siquiera pudo avanzar a la Liguilla. El equipo entonces dirigido por Luis Fernando Tena terminó en el décimo peldaño con 25 puntos. En aquella ocasión, Rayados acabó en el octavo sitio y terminó siendo el campeón al pegarle 4-2 en penales al América tras empatar 3-3 en el global.



Ya si miramos más atrás, tenemos que rememorar el Bicentenario 2010 cuando Javier ‘Chicharito’ Hernández, también viviendo su segunda etapa actualmente, se llevó el reconocimiento de máximo goleador del semestre, algo que compartió con el estadounidense Hérculez Gómez del Puebla y el peruano Johan Fano del Atlante, pese a que sólo disputó la mitad del torneo porque sorpresivamente fue fichado por el Manchester United de Inglaterra.

¡GOLEADORES DE ÉLITE EN ROJIBLANCO!🔥🇲🇽



Armando ‘Hormiga’ González entra al olimpo rojiblanco al convertirse en uno de los CUATRO jugadores de Chivas que han conquistado un título de goleo en la era de torneos cortos.



Un honor reservado solo para los más letales. 🐐⚽ pic.twitter.com/v6sGrLurZd — Claro Sports (@ClaroSports) November 9, 2025

Para ese certamen, Chivas se metió a la Liguilla como segundo al conseguir 32 puntos, sin embargo, su camino duró hasta los cuartos de final porque el hoy extinto Monarcas Morelia avanzó al dejar el global 2-5, pese a las anotaciones de Jorge ‘Chatón’ Enríquez y Omar Bravo.



Con respecto al actual Apertura 2025, el Rebaño Sagrado se instaló en el sexto peldaño para jugar la Liguilla de forma directa. Asimismo, El Otaku del Gol, que recibió su primera convocatoria con la selección mexicana para la Fecha FIFA de noviembre, hizo más historia porque se convirtió en el máximo goleador sub-23 en un solo torneo en la historia del fútbol mexicano, rompiendo el récord que Chicharito impuso hace 15 años en el Bicentenario 2010.