La etapa de Antonio 'Turco' Mohamed como director técnico comenzó en el 2003 con Zacatepec en la Segunda División del fútbol mexicano, desde entonces ha tenido diez etapas diferentes en hasta 10 equipos distintos (Zacatepec, Morelia, Querétaro, Jaguares, Veracruz, Tijuana, América, Monterrey, Pumas y Toluca).

Más de 20 años después de su primer mandato en México, el técnico argentino ha conquistado cuatro trofeos del máximo circuito con cuatro equipos diferentes (Tijuana, América, Monterrey y Toluca).

En total, a lo largo de su carrera como mandamás ha levantado 11 títulos en Argentina, México y Brasil.

El estratega argentino conquistó el título de Liga MX con Toluca en el Torneo Clausura 2025, apenas en su primer torneo al frente de los Diablos Rojos, reafirmando una trayectoria que lo coloca como uno de los entrenadores más ganadores en el fútbol mexicano.

Este fin de semana tendrá una oportunidad más de incrementar su historial de campeonatos en el balompié azteca. Sin embargo, hay una incógnita respecto a cómo le ha ido cuándo pierde la final de ida como lo hizo el pasado jueves en la caída 1-0 frente a Club Tigres UANL.

Para el experimentado estratega argentino, está será la séptima final que disputará en la Liga MX, un número que consolida su estatus entre los directores técnico más exitosos de la era moderna en México, su historial en estos duelos de campeonato es impresionante, ya que ha levantado el trofeo en cuatro de esas seis oportunidades (a la espera de la resolución del Apertura 2025).

Y en dos ocasiones que han perdido en el juego de ida ha sido campeón en una final y subcampeón en otra.

Antonio Mohamed fue campeón con Toluca en el Clausura 2025 | CARL DE SOUZA/GettyImages

Mohamed quiere su quinto título de Liga MX

Campeón Apertura 2012. Final ida: Tijuana 2-1 Toluca; global Toluca 1-4 Tijuana.

Campeón Apertura 2014. Final ida: Tigres 1-0 América; global Tigres 1-3 América.

América perdió la final de ida, pero terminó como campeón del Apertura 2014 Liga MX | Miguel Tovar/GettyImages

Subcampeón Clausura 2016. Final ida: Pachuca 1-0 Rayados; global Rayados 1-2 Pachuca.

Monterrey perdió la final de ida del Clausura 2016 ante Pachuca y resultó campeón del Clausura 2016 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Subcampeón Apertura 2017. Final ida: 1-1; global Tigres 2-1 Rayados.

Campeón Apertura 2019. Final ida: Monterrey 2-1 América; global América 2-1 (2-4) Rayados.

Campeón Clausura 2025. Final ida: 0-0; global América 0-2 Toluca.

Los campeonatos que ha ganado el 'Turco'

Ascenso a Primera División (1): Huracán 2006-2007

Copa Sudamericana (1): Independiente 2010

Liga MX (4): Tijuana Apertura 2012, América Apertura 2014, Monterrey Apertura 2019, Toluca Clausura 2025

Copa MX (2): Monterrey Apertura 2017 y 2019-20

Campeonato Mineiro (1): Atlético Mineiro 2022

Supercopa de Brasil (1): Atlético Mineiro 2022

Campeón de Campeones (1): Toluca 2024-25