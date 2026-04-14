Cómo le va al Chelsea con y sin Enzo Fernández en la cancha

Enzo Fernández se reincorporará al Chelsea esta semana después de que el entrenador Liam Rosenior confirmara su regreso. En contra de lo que se podría pensar, a los Blues no les va mal cuando el mediocampista argentino no se encuentra en el terreno de juego.

Tras recibir una suspensión interna de dos partidos por coquetear públicamente con el Real Madrid y cuestionar la salida del exentrenador Enzo Maresca, Fernández se disculpó con los directivos del club, pero no se le permitió regresar para la derrota por 3-0 ante el Manchester City el domingo.

Fernández volverá a estar disponible para el crucial encuentro del sábado contra el Manchester United, pero ¿es esto realmente una buena noticia para los Blues?

Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

El jugador de la selección argentina ha sido un fijo en el once titular del Chelsea desde su costoso fichaje procedente del Benfica en enero de 2023.

Los interesantes números del Chelsea sin Enzo Fernández

Fernández abía disputado 161 partidos con el club antes de su suspensión interna, incluyendo 112 en la Premier League de un total de 126 posibles. En esos encuentros, el balance fue de 44 victorias, 36 derrotas y 32 empates, muchos de ellos en sus primeros seis meses, en el desastroso final de la temporada 2022-23.

El medio argentino ha tenido pocas lesiones que lo han apartado de los terrenos de juego, siendo su única ausencia significativa una lesión en la ingle que puso fin prematuramente a su temporada 2023-24.

Desde su llegada a los Blues, solo se ha perdido 14 partidos de la Premier League. La derrota del domingo ante el City fue apenas la tercera sin el argentino, frente a 10 victorias y un único empate.

Estadístsica Con Enzo Sin Enzo Partidos jugados 112 14 Victorias 44 10 Empates 32 1 Derrotas 36 3 Porcentaje de victorias 39.2% 71.4%

Aunque los números sugieran que el Chelsea tiene mejores resultados sin Enzo en la cancha, esta conclusión sería reduccionista, ya que hay diversas variables que influyen en el juego, como su posición o su rol en el partido.