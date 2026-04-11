¿Por qué no juega Enzo Fernández ante el Manchester City?

No hay lugar para cambios de opinión en Stamford Bridge y la postura de Liam Rosenior marca el camino, guste o no. En el partido frente al Manchester City por la fecha 32 de la Premier League, el Chelsea no contará con Enzo Fernández y la decisión responde a una sanción interna que el club decidió sostener sin excepciones.

El mediocampista argentino cumplirá el segundo encuentro de castigo disciplinario, luego de perderse la goleada 7-0 frente a Port Vale. Pese a la magnitud del duelo del fin de semana, el entrenador confirmó en conferencia de prensa que no será considerado. "Tomé una decisión. Quiero que Enzo tenga una increíble carrera, pero el domingo no va a jugar", afirmó Rosenior.

El origen de la sanción se vincula con declaraciones del propio futbolista durante el parón internacional. En una entrevista, Enzo expresó su afinidad por Madrid, la ciudad, y valoró la vida en España, algo que fue interpretado como un guiño al Real Madrid. Esa situación generó malestar dentro del club, en especial por su rol dentro del plantel.

Rosenior sostuvo que la medida responde a principios internos. "Se cruzó una línea en términos de nuestra cultura y lo que queremos construir. Tuvimos que tomar una medida disciplinaria", explicó el técnico. En la misma línea, remarcó que las normas se aplican sin excepciones, incluso con uno de los jugadores de mayor peso en el equipo.

El entrenador también confirmó que mantuvo varias conversaciones con el argentino y que recibió una disculpa. "Tuvimos charlas positivas. No cuestiono su carácter. Creo que la gente comete errores y el castigo no debe exceder el error", expresó. Aun así, dejó en claro que la sanción debía cumplirse en su totalidad.

Liam Rosenior confirma que Enzo Fernandez se ha disculpado por sus comentarios sobre el Madrid durante el parón internacional pero que el jugador seguirá suspendido y no jugará en el partido del Chelsea vs Manchester City. [Ben Jacobs] pic.twitter.com/aWvxRUamRc — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) April 10, 2026

Desde el entorno del jugador también hubo respuestas. Su representante, Javier Pastore, calificó la medida como excesiva, aunque con el paso de los días se informó que ambas partes lograron acercar posiciones. Pese a ello, el regreso inmediato no será posible, ya que el club entiende que todavía deben resolverse cuestiones internas antes de su reintegración.

En lo deportivo, los Blues afrontarán un compromiso muy relevante sin su capitán. El equipo busca meterse en puestos de la Champions League y cada punto adquiere valor en estas últimas siete fecha de liga.

Si no surgen cambios, Fernández podría volver a estar disponible en el próximo encuentro frente al Manchester United. La intención del entrenador es que, una vez cumplido el castigo, recupere su lugar.