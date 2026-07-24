Cómo les fue a los jugadores del Arsenal en el Mundial 2026: calificaciones, estadísticas y análisis

El Mundial tuvo la presencia de grandísimos jugadores en cada partido, tuvo sorpresas, tuvo goles, tuvo atajadas y tuvo, entre los 1248 futbolistas que formaron parte, a 15 integrantes de la plantilla del Arsenal. Fue el cuarto club, junto con el Barcelona, que más representantes envió a Norteamérica para vestir las camisetas de sus países en el máximo torneo del fútbol. En principio iban a ser 16, dada la convocatoria de Jurrien Timber a la selección de Países Bajos, aunque finalmente una lesión le impidió viajar.

A continuación, un repaso de la performance de cada uno de los futbolistas gunners en la Copa del Mundo.

15. David Raya (España) - N/A

David Raya, España | Jean Catuffe/GettyImages

España levantó la Copa del Mundo y Raya recibió su medalla sin disputar minutos. Unai Simón ocupó el arco durante los ocho partidos, de modo que el arquero gunner vivió todo el recorrido desde el banco.



Aun asi, formó parte del plantel campeón y se convirtió en el décimo jugador del Arsenal que gana un Mundial mientras pertenece al club.

14. Martín Zubimendi (España) - N/A

Martin Zubimendi, España | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Zubimendi jugó apenas 21 minutos y tuvo una intervención breve en la final cuando ingresó durante el alargue en reemplazo de Rodri y colaboró en el cierre del partido que consagró a España.



El mediocampista llegó como una alternativa de primer nivel, aunque la estructura titular casi no le abrió espacio.

13. Piero Hincapié (Ecuador) - 4/10

Piero Hincapie, Ecuador | James Gill - Danehouse/GettyImages

Hincapié jugó 341 minutos con Ecuador y completó una fase de grupos aceptable. Su selección avanzó entre los mejores terceros, luego quedó eliminada por México en los dieciseisavos.



El cierre fue negativo y opacó lo anterior porque recibió la tarjeta roja en el descuento por cubrirse la boca durante un cruce con Santiago Giménez. La expulsión, si bien no modificó el resultado, dejó una última imagen desfavorable.

12. Noni Madueke (Inglaterra) - 5/10

Noni Madueke, Inglaterra | Nicolò Campo/GettyImages

Madueke jugó 288 minutos con Inglaterra y arrancó como titular en la fase de grupos, pero su participación perdió fuerza luego de una actuación muy floja en cuartos de final ante Noruega, que terminó por dejarlo afuera del equipo en la semifinal.



Thomas Tuchel eligió a otros nombres cuando el torneo entró en su tramo decisivo y Madueke cerró su paso por el Mundial sin goles ni asistencias.. muy lejos quedó de aprovechar una oportunidad que, al principio, parecía favorable. Al final del día, pudo colgarse la medalla de bronce, luego de la goleada de los Tres Leones a los franceses.

11. Eberechi Eze (Inglaterra) - 5/10

Eberechi Eze, Noruega | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

Eze sumó 209 minutos y casi siempre fueron desde el banco. No logró instalarse entre los titulares de Inglaterra, pero cumplió cada vez que Tuchel le dio su confianza.



Su mejor acción llegó recien en el partido por el tercer puesto cuando filtró el pase que Bukayo Saka convirtió en su segundo gol ante Francia, por lo que cerró el torneo con una asistencia. Fue un Mundial de intervenciones cortas, sin poder hacer mucho daño.

10. Viktor Gyökeres (Suecia) - 5/10

Viktor Gyokeres, Suecia | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Gyökeres jugó 360 minutos, convirtió un gol y dejó dos asistencias. Marcó en el 5-1 a Túnez y participó de buena parte de la producción ofensiva de una Suecia que avanzó a los dieciseisavos.



Francia terminó con el sueño sueco luego de una goleada 3-0, en la que el delantero no pudo influir en la despedida.

9. Gabriel Martinelli (Brasil) - 5/10

Gabriel Martinelli, Brasil | Zhizhao Wu/GettyImages

Martinelli jugó 141 minutos y en ese limitado margen de tiempo salvó a su selección de una despedida (muy) temprana. Entró desde el banco contra Japón y convirtió en el minuto 96 el gol que completó la remontada de Brasil.



Ese tanto, dicho sea de paso, fue el gol de victoria más tardío convertido en el tiempo reglamentario de un partido de eliminación directa de un Mundial desde 1966. Su participación fue reducida, pero le dio vida a la Canarinha una ronda más.

8. Gabriel Magalhaes (Brasil) - 5/10

Gabriel Magalhaes, Brasil | Nicolò Campo/GettyImages

Gabriel disputó 450 minutos y fue titular durante todo el recorrido brasileño en Norteamérica. Fue el autor de la asistencia que Casemiro transformó en el empate del triunfo por 2-1 contra Japón en dieciseisavos.



La eliminación contra Noruega expuso su peor noche luego de que Erling Haaland lo superase en los duelos individuales y convirtiera los dos goles que dejaron a la Brasil afuera de los cuartos de final por primera vez desde 1990.

7. Kai Havertz (Alemania) - 6/10

Kai Havertz, Alemania | Michael Reaves/GettyImages

Havertz terminó su Mundial con tres goles en 355 minutos, fue el jugador del Arsenal que más marcó en el Mundial. Dejó un doblete contra Curazao y volvió a convertir contra Paraguay en los dieciseisavos, donde Alemania quedó eliminada por penales.



El desenlace manchó su buen aporte goleador porque falló el primer remate alemán en la tanda, detenido por Orlando Gill, y quedó asociado a una eliminación temprana.

6. Martin Odegaard (Noruega) - 7/10

Martin Odergaard, Noruega | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

Odegaard jugó 471 minutos y dio tres asistencias, una en cada una de sus primeras tres apariciones mundialistas.



Noruega alcanzó por primera vez los cuartos de final de una gran competencia. El capitán nórdico dirigió el juego e hizo buena dupla con Haaland para pasar al ataque. Inglaterra frenó el sueño vikingo en tiempo extra, pero el nivel del 10 es para destacar.

5. Bukayo Saka (Inglaterra) - 7/10

Bukayo Saka, Inglaterra | Manuel Velasquez - FIFA/GettyImages

Saka brilló en el último partido del Mundial inglés. En total disputó 357 minutos, marcó tres goles y dio tres asistencias. Fue uno de los tres futbolistas del torneo que alcanzaron al menos tres tantos y tres pases de gol, junto con Mbappé y Messi.



Tuchel lo utilizó menos de lo esperado e incluso lo dejó fuera de la semifinal contra Argentina, pero respondió en el partido del tercer puesto con un hat-trick.

4. Leandro Trossard (Bélgica) - 7/10

Leandro Trossard, Belgica | Fran Santiago/GettyImages

Trossard jugó 510 minutos y los aprovechó muy bien ya que firmó un doblete en la goleada a Nueva Zelanda en fase de grupos, que también marcó el inicio de la remontada de los Diablos Rojos y volvió a producir en los octavos al asistir a Charles De Ketelaere contra Estados Unidos.



Generó 17 ocasiones de gol con la pelota en movimiento, la cifra más alta del Mundial junto con Kylian Mbappé. Trossard ya no es jugador del Arsenal, pero dejó una muy buena actuación y llevó a Belgica hasta los ocho mejores del torneo antes de su salida rumbo al Besiktas.

3. William Saliba (Francia) - 7/10

William Saliba, Francia | Sebastian Frej/GettyImages

Se convirtió en la referencia defensiva de Francia con 480 minutos de juego. Les Bleus sumaron cuatro vallas invictas en ocho partidos y el zaguero ofreció su mejor versión durante la fase eliminatoria.



La semifinal contra España cambió el recorrido porque salió lesionado luego de media hora de juego y Francia perdió 2-0 sin lograr recuperar su firmeza defensiva. Su ausencia explicó buena parte del derrumbe y generó preocupación en los Gunners por una posible cirugía en la espalda.

2. Declan Rice (Inglaterra) - 7/10

Declan Rice, Inglaterra | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

Rice fue el jugador del Arsenal con más participación en el torneo, con 558 minutos. Pudo convertir un gol y dejar dos asistencias, y todo eso mientras atravesaba molestias.



Su mejor partido fue, como el de Saka, el del 6-4 contra Les Bleus por la medalla de bronce. Abrió el marcador a los tres minutos con una definición impecable y volvió a manejar buena parte del juego inglés, donde incluso fue capitán.

1. Mikel Merino (España) - 9/10

Mikel Merino, España | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

Merino disputó 193 minutos y convirtió dos goles, los dos entrando desde el banco y los dos decisivos. Marcó en el descuento ante Portugal en los octavos y repitió contra Bélgica en el minuto 88 de los cuartos.



Se transformó en el héroe de España y en el primer futbolista que anota dos goles ganadores como suplente en rondas eliminatorias de un mismo Mundial. También ingresó en la final y terminó la competencia con la medalla de campeón. Ningún jugador gunner aprovechó tanto cada minuto, jugador desequilibrante si los hay.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026