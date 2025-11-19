El FC Barcelona afrontará este sábado, contra el Athletic Club, el regreso de LaLiga tras el último parón de selecciones, y donde un total de 12 jugadores de la plantilla que entrena Hansi Flick vio acción.

En efecto, el grueso de los internacionales azulgranas ya está de vuelta en la concentración de dicho equipo, luego de ayudar a sus países, en algunos casos, a oficializar su pasaje a la Copa del Mundo del 2026, mientras que otros se jugarán dicho boleto en el repechaje.

De cualquier manera, se hará un repaso a la actuación de los futbolistas culés en la ventana FIFA, recordando que Lamine Yamal finalmente fue "desconvocado" por España, a fin de terminar de recuperarse de su sonada pubalgia.

1. Dani Olmo, Fermín López, Ferran Torres y Pau Cubarsí | España

Pau Cubarsi y Dani Olmo fueron importantes para España en esta doble fecha final de Eliminatorias | Soccrates Images/GettyImages

Tal y como se esperaba, La Roja terminó oficializando su boleto al Mundial del próximo verano en la última jornada del Grupo E, al empatar a dos con Turquía, tras golear el pasado sábado 0-4 a Georgia.



Mientras Pau Cubarsí titularizó en el centro de la zaga en los dos compromisos clasificatorios, Ferran Torres actuó durante 80 y 45 minutos respectivamente, anotando una diana y dando una asistencia frente a los georgianos. Por su parte, Dani Olmo disputó 74 minutos versus los otomanos y perforó la red en una ocasión, en tanto que Fermín ingresó en el segundo tiempo en ambos cotejos.

2. Jules Koundé | Francia

Jules Koundé sigue siendo importante con Francia y con el Barcelona | Catherine Steenkeste/GettyImages

La selección de Deschamps no necesitó de una fecha cumbre para apropiarse del Grupo D, dado que el jueves 13 de noviembre aplastó 4x0 a Ucrania, con el lateral derecho del Barça jugando 89 minutos.



De hecho, Les Bleus encararon su última jornada, ante Azerbaiyán, sin la mayoría de titulares, incluyendo Koundé, quien descansó por completo.

3. Frenkie de Jong | Países Bajos

Frenkie de Jong jugará otro Mundial con Países Bajos | Soccrates Images/GettyImages

El canterano del Ajax volvió a ser el faro que iluminó la sala de máquinas de una Oranje que, aunque empató a una diana con Polonia el viernes, goleó 4-0 a Lituania tres días después, asegurando la clasificación a la cita veraniega de México Estados Unidos y Canadá.



De Jong trabajó todo el partido contra los polacos, previo a hacerlo "sólo" durante 64 minutos ante la selección báltica, debido a que los suyos ya se se encontraban adelante por cuatro anotaciones.

4. Robert Lewandowski | Polonia

Lewandowski y Polonia estarán en el repechaje mundialista | Eurasia Sport Images/GettyImages

Aunque las Águilas Blancas lucharon hasta lo último en un hostil Grupo G en el que debieron rivalizar, entre otros, frente a la potente Holanda /Países Bajos, tuvieron que conformarse con la segunda posición y el respectivo pase a la repesca.



Pues en este periplo, el ya legendario artillero polaco dio una asistencia en 89 minutos ante los neerlandeses (1-1), a la vez que marcó un gol y otorgó una asistencia versus Malta.

5. Andreas Christensen | Dinamarca

Christensen no evitó que Dinamarca terminara perdiendo la primera plaza de su grupo, y se quedara sin el pase directo al Mundial | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

La tradicional "Dinamita Danesa" apenas tenía que totalizar un punto más que Escocia en los decisivos dos compromisos de Eliminatorias Europeas; sin embargo, no pasó del empate en casa contra Bielorrusia el sábado, mientras que terminó cayendo 4x2 a manos de los propios británicos este martes, dilapidando su oportunidad de acceder directo a la justa mundialista, así que ahora tendrá que conformarse con el playoff.



Eso sí, Christensen ratificó ser un pilar dentro de su escuadra nacional, accionando en el centro de la zaga en ambos desafíos y sin descanso alguno.

6. Marcus Rashford | Inglaterra

Marcus Rashford está viviendo un buen momento con el Barcelona e Inglaterra | Alex Pantling/GettyImages

Los Three Lions se convirtieron en la primera selección de UEFA en asegurar su ticket a la Copa del Mundo, y en en la ventana de octubre; no obstante, dicho factor no evitó que el DT, Thomas Tuchel, convocara a todas sus luminarias disponibles, y a aquellos elementos que empiezan a hacerse un hueco en la eventual nómina hacia el magno evento.



De ese modo, Rashford jugó 65 minutos en el triunfo del pasado jueves (2-0) sobre Serbia, previo a ingresar al 75' el domingo y dar un pase de anotación a Harry Kane en el 0-2 contra Albania. Sigue en un notable estado de forma el versátil atacante azulgrana, todavía ficha del Manchester United.

7. Ronald Araújo | Uruguay

Araújo jugó un rato en el amistoso entre Uruguay y Estados Unidos | Rich Storry/GettyImages

Luego de conseguir el cuarto lugar y su correspondiente boleto mundialista vía Conmebol, La Celeste encadena dos ventanas al hilo efectuando cotejos amistosos.



Ya de cara a los recientes dos careos, quien es uno de los capitanes del Barcelona no vio acción versus México el 15 de noviembre, pero el martes 18 actuó 60 minutos en la derrota de la oncena charrúa 5-1 frente a Estados Unidos.

8. Roony Bardghji | Suecia

Roony Bardghji debería ser convocado para el playoff con Suecia | Michael Campanella/GettyImages

El Premundial del equipo Blågult resultó sumamente decepcionante, tanto que concluyó en la última casilla del Grupo B, pese a compartir segmento con Suiza y Eslovenia, más las "débil" Kosovo.



Claro está, una las pocas noticias positivas de unos suecos quienes, paradójicamente, estarán en el repechaje de la Copa del Mundo gracias a su participación en la pasada Nations League, va de la mano al joven extremo culé, titular en el choque del martes versus los eslovenos, al margen de no haber rendido como en sus participaciones de la ventana de octubre.

9. Marc Bernal | Cataluña (Comunidad Autónoma, no FIFA)

Marc Bernal jugó un tiempo en el amistoso no FIFA entre Cataluña y Palestina | Pedro Salado/GettyImages

El exquisito pivote surgido en La Masía no acudió con la Sub 21 de España en este parón, por lo que quedó disponible para representar a Cataluña, Comunidad Autónoma de aquel país y que no está afiliada a FIFA, pero que suele arreglar encuentros de exhibición.



En consecuencia, Bernal entró desde el inicio del segundo tiempo ante Palestina, demostrando que, tras su larga recuperación de aquella rotura de ligamento cruzado en agosto de 2024, es un recurso del que puede valerse Hansi Flick a partir de las venideras semanas en el Barça.