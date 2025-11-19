Los jugadores más veteranos en disputar un Mundial

A lo largo de la historia, algunas figuras han dejado una huella imborrable en los Mundiales, indistintamente de sus edades.

Efectivamente, no sólo los jóvenes talentos o las estrellas en plenitud han marcado el camino de sus naciones en una Copa del Mundo; también lo han hecho futbolistas veteranos cuya experiencia, bagaje y longevidad les empujó a competir en momentos en los que la mayoría ya estaban retirados.

Aunque el mayor torneo del balompié requiere de una exigencia física y emocional brutal, han habido jugadores que demostraron que cuando existe profesionalismo y capacidad, pueden convertirse importantes para sus selecciones.

En consecuencia, se presentará un ranking con los 10 futbolistas más vetustos en accionar en un Mundial, a espera de que se unan a este grupo Cristiano Ronaldo y Luka Modric, quienes tienen más de 40 primaveras cada uno y planean participar en la justa de México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

10. Ángel Labruna (Argentina) – 39 años y 330 días

El fallecido delantero y mito de River Plate es apenas uno de dos jugadores de campo (no porteros) de este escalafón, ya que pasado los 39 años actuó para La Albiceleste en rol de titular a lo largo de la Copa del Mundo Suecia 1958, exhibiendo, a pesar de su edad, una notable versatilidad, visión de juego y calidad.

9. David James (Inglaterra) – 39 años y 330 días

David James | Cameron Spencer/GettyImages

El irregular aunque carismático y popular "Calamity" vio desde el banco cómo su entonces compañero Robert Green "erraba" bajo los tres palos en el estreno ante el Team USA en Sudáfrica 2010, previo a hacerse con la titularidad en los siguientes tres partidos de los Three Lions, incluyendo la goleada sufrida 4x1 a manos de Alemania en octavos de final.

8. Jim Leighton (Escocia) – 39 años y 334 días

Jim Leighton | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

The Tartan Army tuvo en Jim Leighton a un cancerbero que se mantuvo competitivo casi hasta los 40 años. Pues en Francia 1998 disputó su último Mundial, coronando una trayectoria internacional de 91 encuentros. Su experiencia resultó vital en un equipo nacional escocés que luchó con intensidad en un grupo muy exigente, debido a la presencia de selecciones del calibre de la Brasil de Ronaldo Nazario y Rivaldo.

7. Ali Boumnijel (Túnez) – 40 años y 71 días

Ali Boumnijel | Soccrates Images/GettyImages

En Alemania 2006 Boumnijel defendió la portería de Túnez en los tres duelos de la fase de grupos, versus Arabia Saudita, España y Ucrania, respectivamente. Con 40 años y 71 días, el guardameta cerró su ciclo como un referente del fútbol norafricano, tras demostrar regularidad y profesionalismo durante años un par de décadas.

6. Dino Zoff (Italia) – 40 años y 133 días

Dino Zoff | Getty Images/GettyImages

Con el permiso de Gigi Buffon, el mejor arquero italiano de la historia capitaneó a La Nazionale en la Copa del Mundo de 1982, cuando ésta terminó levantando el trofeo. Su serenidad, técnica y liderazgo fueron pilares en la consagración de la Squadra Azzurra; incluso, la consagración del Dinosaurio en suelo español lo convirtió en ejemplo eterno de longevidad y excelencia competitiva.

5. Peter Shilton (Inglaterra) – 40 años y 292 días

Peter Shilton | Marc Francotte/GettyImages

Considerado dentro del top 2 de cancerberos ingleses de todos los tiempos, junto a Gordon Banks, Shilton llevó protagonismo hasta el final de su trayectoria. No en vano, defendió los palos de la selección de los Tres Leones en la semifinal de Italia 1990 frente a los anfitriones, en medio de una llave definida en la tanda de penales.

4. Pat Jennings (Irlanda del Norte) – 41 años

Pat Jennings | Mike King/GettyImages

En México 1986 el norirlandés disputó su último compromiso mundialista, justo el día de su cumpleaños número 41. En efecto, el ex "1" del Tottenham, Arsenal y Everton, entre otros clubes, cerró su carrera internacional demostrando grandes reflejos y una vigencia notable, siempre halagada en el planeta fútbol.

3. Roger Milla (Camerún) – 42 años y 3 días

Roger Milla | ANTONIO SCORZA/GettyImages

Una de las máximas leyendas del balompié africano y quien marcó una época con Camerún. Es que a los 42 años y 3 días, Milla volvió del retiro para disputar la cita de Estados Unidos 1994, donde no sólo jugó; también convirtió un gol frente a Rusia, reafirmando su instinto asesino de cara a las redes y protagonizando una de las historias más entrañables del magno evento.

2. Faryd Mondragón (Colombia) – 43 años y 3 días

Faryd Mondragón | Mark Kolbe/GettyImages

Antes de que Essam El-Hadary rompiera el récord en Rusia 2018, el nacido en Cali ostentó la plusmarca de longevidad en una Copa del Mundo, cortesía de 43 años y 3 días, dado que ingresó en los minutos finales del tercer juego de fase de grupos ante Japón, en Brasil 2014, cuando los cafeteros ya estaban clasificados a los octavos de final. Pese a resultar breve, la mencionada aparición de Mondragón simbolizó la trayectoria de un portero que se mantuvo activo a un nivel bastante alto, durante casi tres décadas.

1. Essam El-Hadary (Egipto) – 45 años y 161 días

Essam El-Hadary | MARK RALSTON/GettyImages

El legendario y antiguo guardameta egipcio ostenta el récord de participación a una edad más avanzada en un Mundial FIFA, luego de conseguirlo en Rusia, con 45 almanaques y 161 días. Asimismo, El-Hadary protagonizó una actuación memorable en el último encuentro de primera ronda contra Arabia Saudita, motivado a atajar un penal, que en su momento mantuvo la ventaja del combinado nacional faraónico (aunque terminó perdiendo).

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL