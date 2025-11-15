¿Qué necesita España para clasificar al Mundial del 2026?

España dio este sábado un paso firme hacia el Mundial del 2026, tras imponerse con autoridad a Georgia, 0-4, en un duelo disputado en un ambiente complejo en pleno corazón del Cáucaso.

En efecto y aunque encaró dicho desafío con algunas bajas de peso como Lamine Yamal, Rodri, Pedri y Nico Williams, la selección entrenada por Luis de la Fuente no dejó espacio para la sorpresa y firmó una actuación sólida que le permite encarar con tranquilidad la última fecha de las Eliminatorias UEFA.

El gran protagonista de la tarde en Tiflis fue Mikel Oyarzabal, autor de un doblete que encarriló el triunfo de La Roja; pues el atacante de la Real Sociedad volvió a demostrar su capacidad para aparecer en momentos clave y liderar la producción ofensiva del combinado nacional de su país. Asimismo, a las dianas del capitán de la Real Sociedad se sumaron las de Martín Zubimendi y Ferran Torres, quienes completaron una victoria incuestionable tanto en el desarrollo como en el marcador.

GEO 0-4 ESP (FT) - España es la CUARTA selección que enlaza 30 partidos NO amistosos consecutivos sin perder en TODA la historia del fútbol de selecciones.



38 Marruecos (entre 2018 y 2022)

36 Senegal (racha vigente)

31 Italia (entre 2018 y 2021)

30 España (racha vigente)



España… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 15, 2025

Con semejante resultado, España mantiene el liderato del Grupo E, después de cinco jornadas; sin embargo, la clasificación matemática para la magna cita de México, Estados Unidos y Canadá deberá esperar. Es que La Roja conserva una ventaja de tres puntos sobre Turquía, que también cumplió y derrotó 2-0 a Bulgaria en su compromiso sabatino.

De hecho, el destino ha querido que españoles y turcos se enfrenten este martes en un partido decisivo por la primera plaza del segmento en cuestión y el cual concede el billete directo al Mundial. Eso sí, aunque sobre el papel una victoria de los otomanos podría igualar las cosas, lo cierto es que la escuadra ibérica cuenta con un colchón prácticamente insalvable gracias a su extraordinario balance entre goles a favor y en contra, que lo tiene con un diferencial de +19, por "apenas" +5 de la selección que encabezan en el césped Güler y Yildiz.

Claro está, España no quiere dejar espacio a la especulación, motivo por el que intentará asegurar los tres puntos en La Cartuja de Sevilla frente a los turcos, equipo que, de igual forma, tiene asegurada su participación en el repechaje mundialista.