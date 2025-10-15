¿Cómo les fue a los jugadores del FC Barcelona convocados por sus selecciones durante el parón internacional?

Ha finalizo otra ventana de doble fecha FIFA, y con ella, más desgaste para muchos de los futbolistas del FC Barcelona, quienes debieron representar a sus países en encuentros de Eliminatorias mundialistas con miras a la magna cita del verano próximo.

Considerando que Ronald Araújo finalmente no recibió el llamado con Uruguay, motivado a que dicha selección sólo disputó (dos) partidos amistosos, un total de nueve jugadores vieron acción, de los 10 que fueron convocados durante este parón internacional.

Por consiguiente, se repasará la actuación de aquellos representantes del primer equipo culé que acudieron al llamado de sus respectivas naciones.

1. Pedri, Cubarsí, Ferran Torres y Dani Olmo | España

Pau Cubarsí fue titular en el centro de la zaga de España el pasado sábado ante Georgia | Quality Sport Images/GettyImages

De los cuatro azulgranas que terminó llamando Luis de la Fuente para la doble jornada versus Georgia y Bulgaria, sólo uno actuó en ambos compromisos: Pedri, pilar en la sala de máquinas durante 74 y 68 minutos respectivamente, dando recitales con y sin balón, aunado a repartir una asistencias. Entretanto, Pau Cubarsí y Ferran Torres jugaron todo el desafío versus los georgianos, aunque el segundo regresó a Barcelona el lunes; a la vez que Dani Olmo fue devuelto al mencionado equipo de Hansi Flick la semana pasada motivado a una lesión en su pierna.

2. Frenkie de Jong | Países Bajos

Frenkie de Jong y Países Bajos están casi clasificados para el Mundial | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Al igual que España, La Oranje se sitúa muy cerca de oficializar su pase a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, siendo el mediocentro del Barça pieza vital. De hecho, FDJ estuvo en el césped 64 minutos en la goleada 0-4 ante Malta el 9 de octubre, y tres días después en la paliza por el mismo marcador en detrimento de Finlandia, aunque allí sí disputó el choque completo.

3. Jules Koundé | Francia

Koundé jugó sólo uno de los dos partidos de Francia en esta ventana internacional | Mateusz Slodkowski/GettyImages

Les Bleus también comandan su grupo en las Clasificatorias, lo que le ha permitido a Didier Deschamps realizar rotaciones, tal y como ocurrió en los recientes dos cotejos, al punto que el lateral blaugrana apenas trabajó en el del pasado lunes; eso sí, los 90 minutos, en el empate versus la incómoda Islandia.

4. Robert Lewandowski | Polonia

Lewandowski es una leyenda para su país | Eurasia Sport Images/GettyImages

El legendario goleador polaco volvió con una rotura del bíceps femoral de la pierna derecha, de la doble fecha FIFA con su selección, a pesar de que sólo vio acción en el duelo de Eliminatorias contra Lituania, el domingo, donde incluso anotó, al margen de significar un costo que lamentan en Can Barça, puesto que tiene para un mes de baja; por lo que no podrá repetir su prestación del Clásico de LaLiga anterior en el Santiago Bernabéu, cuando marcó doblete.

5. Andreas Christensen | Dinamarca

Andreas Christensen jugó los dos partidos con Dinamarca en esta ventana | Etsuo Hara/GettyImages

El experimentado zaguero es un referente en su país, y en la mencionada ventana quedó comprobado al brillar, de central y también como lateral, frente a Bielorrusia el jueves y Grecia a los tres días. De hecho, las dos victorias de Dinamarca la relanzaron hacia la cima del Grupo C, camino a la justa universal del 2026.

6. Marcus Rashford | Inglaterra

Rashford participó en la goleada de Inglaterra sobre Letonia, hace un día | Mateusz Slodkowski/GettyImages

A pesar de que era difícil imaginar en verano, la otrora perla del fútbol inglés viene dando señales de recuperación desde su cesión en la segunda mitad de la campaña pasada al Aston Villa, ratificada en sus primeros dos meses en el FC Barcelona. Y Thomas Tuchel es consciente de ello, al punto de no sólo convocarlo para los últimos dos partidos de los Three Lions, también darle 45 minutos versus Gales en el amistoso sabatino y 19' más el martes siguiente, cuando la mencionada escuadra nacional goleó a Letonia y selló su pase oficial a la cita de México, Estados Unidos y Canadá.

7. Roony Bardghji | Suecia

Roony recién debutó con la selección mayor de Suecia | Michael Campanella/GettyImages

El picante extremo nacido en Kuwait es quizás la única nota positiva de una selección escandinava que ha sido la mayor decepción de estas Eliminatorias Mundialistas, tanto que apenas cosecha un punto de 12 posibles y viene de caer a manos de Suiza y la débil Kosovo. Por su parte, quien ya acumula cuatro apariciones ligueras con el Barça, dejó destellos de calidad en rol de suplente con Suecia en los dos desafíos, en especial el del pasado lunes, donde actuó todo el segundo tiempo.