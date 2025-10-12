La selección de España parece haber encontrado su brújula definitiva. Un futbolista que debe guiar la sala de máquinas de Luis de la Fuente en los próximos meses, incluyendo la eventual participación de dicha escuadra nacional en el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

Efectivamente, Pedri se erigió en el gran protagonista de la victoria sabatina de La Roja frente a Georgia en Elche, donde ofreció un auténtico recital de talento, clarividencia y liderazgo. De hecho, todo apunta a que, tras las últimas prestaciones del canario jugando en la base, tal y como lo hace en el FC Barcelona, de la Fuente terminará reconociendo públicamente que su combinado marchará al son de lo que indique el futbolista de 22 años, cuya influencia en el funcionamiento colectivo resulta cada vez más evidente.

Spain v Georgia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Quality Sport Images/GettyImages

De ese modo, el diario AS publicó los destacados números del tinerfeño en el citado compromiso de Eliminatorias Mundialistas contra la selección del Cáucaso: 75 pases completados con un 88% de acierto; 34 de ellos en el último tercio del campo (el que más coleccionó en el encuentro); cuatro ocasiones generadas (sólo superado por Pedro Porro) y tres duelos ganados; también liderando ese apartado. Pero al margen de las estadísticas, el exquisito volante del Barça fue el responsable de que España jugara con una fluidez que hacía tiempo, desde la Eurocopa ganada en 2024, no se veía.

Pedri arribaba a la concentración de La Roja después de dos partidos exigentes con su club, mismos en los que sufrió ante las marcas individuales impuestas por Luis Enrique en el PSG y Matías Almeyda en el Sevilla. Sin el apoyo de Lamine Yamal por derecha ni de Balde y Raphinha por izquierda, y con un De Jong raramente estático, el canterano de la UD Las Palmas había tenido dificultades para encontrar espacios; situación que cambió versus Georgia, dado que se liberó y volvió a mostrar su mejor versión: conducción; pausa y visión, tanto que filtró el pase que originó el 1-0 y también asistió a Ferran Torres en la acción del penalti detenido por el portero Mamardashvili.

¿Cuál es la posición en la que juega mejor Pedri?

Aunque nunca lo ha reconocido ante los medios, es obvio que el canario prefiere actuar de frente a la jugada, como lo hace en el Barcelona con Hansi Flick, dentro de un doble pivote creativo, en lugar que de "10", teniendo que recibir muchas veces de espalda al arco.

📹 POV | Eres @Pedri, eres muy bueno y haces muy feliz a la gente.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/BxZzKX7TGM — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 7, 2025

Asimismo, su reciente buen entendimiento con Mikel Merino permite que se reparta el rol que normalmente ocupa Fabián Ruiz.

¿En qué posición jugará Pedri con España en los próximos partidos?

Pues asumiendo que Rodri o Zubimendi tendrán el papel de mediocentro defensivo en los próximos meses, y eventualmente en la Copa del Mundo, Pedri debería quedarse en el doble pivote, mientras que Fabián y su notable pegada se adelantarían en el campo, como ocurre en algunas ocasiones en el PSG campeón de Europa.

Otra opción es que de la Fuente modifique el esquema a un 4-3-3, con Rodri/Zubimendi-Pedri-Fabián (o Merino), pero el misma estratega riojano ha tenido mucho éxito con su 4-2-3-1, incluyendo la citada conquista de la Euro, así que difícilmente de su brazo a torcer.