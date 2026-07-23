Cómo les fue a los jugadores del Liverpool en el Mundial 2026: calificaciones, estadísticas y análisis

Ocho futbolistas de seis nacionalidades diferentes disputaron este Mundial 2026 representando al Liverpool. El club de la Premier League tuvo a un campeón, a un subcampeón y los ocho lograron al menos acceder a la instancia de playoffs.

El rendimiento de los futbolistas del Liverpool en el Mundial 2026

1. Alisson (Brasil) - 5 puntos

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Jean Catuffe/GettyImages

Brasil fue una de las grandes decepciones de este Mundial y su arquero tuvo una actuación desteñida. Su mejor partido fue ante Escocia, donde con 5 atajadas mantuvo su valla invicta. No logró lo mismo en las instancias de eliminación frente a Japón y Noruega.

2. Virgil van Dijk (Países Bajos) - 5 puntos

FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MAR | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Otra de las grandes decepciones de esta Copa la protagonizó Países Bajos y su temprana eliminación en 16vos de final. Van Dijk, uno de sus estandartes y líder defensivo, aportó un gol en el empate ante Japón y una asistencia frente a Túnez. De todas formas, en su segundo y posiblemente último Mundial, fue uno de los más apuntados por las críticas.

3. Ryan Gravenberch (Países Bajos) - 5 puntos

Tunisia v Netherlands - FIFA World Cup 2026 - Group F | Anadolu/GettyImages

El mediocampista firmó su mejor actuación en este Mundial ante Japón, siendo decisivo con dos asistencias en el empate 2-2. Sin embargo, su juego fue cayendo, sobre todo en la eliminación ante Marruecos.

4. Alexis Mac Allister (Argentina) - 7 puntos

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Maddie Meyer - FIFA/GettyImages

El jugador de campo con más minutos jugados para Argentina en este Mundial, lo que demuestra lo importante que ha sido para el equipo. Ocupando diferentes posiciones en el mediocampo, el del Liverpool dijo presente en todos los partidos, aportó un gol ante Suiza y estuvo muy cerca de anotar en el épico triunfo sobre Inglaterra.

5. Florian Wirtz (Alemania) - 6 puntos

Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Visionhaus/GettyImages

En Alemania no se salvó nadie del escarnio. El equipo de Nagelsmann quedó fuera en 16vos de final ante Paraguay y antes había caído dejando una pobre imagen ante Ecuador. En ese contexto, Wirtz aportó algo de fútbol y tres asistencias que no sirvieron para maquillar una Copa para el olvido.

6. Cody Gakpo (Países Bajos) - 7 puntos

TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MAR | CARL DE SOUZA/GettyImages

Al igual que en Qatar 2022, el ex-PSV se encenció en este Mundial. Dentro de un seleccionado que ilusionó en la fase de grupos para luego decepcionar en 16vos, Gakpo fue de los puntos más altos aportando 5 goles, incluido uno en el partido de la eliminación.

7. Víctor Muñoz (España) - sin puntaje

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Omar Vega/GettyImages

El flamante fichaje del Liverpool llega al club como campeón del mundo pese a no haber jugado un solo minuto en todo el Mundial. Con 23 años, afronta un nuevo desafío en su carera.

8. Alexander Isak (Suecia) - 5 puntos

Sweden v Tunisia - FIFA World Cup 2026 - Group F | Anadolu/GettyImages

Deslucido y apático Mundial tanto de Isak como de Suecia. El centrodelantero llegó con poco rodaje a la competencia y lo sintió. Apenas un gol en el 5-1 sobre Túnez y tres asistencias, un aporte muy bajo para un jugador de su categoría.

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