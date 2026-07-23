Cómo les fue a los jugadores del Manchester City en el Mundial 2026: calificaciones, estadísticas y análisis

1248 jugadores, repartidos entre 48 selecciones, formaron parte del Mundial 2026. De ellos, 17 pertenecen actualmente al Manchester City, la mayor cantidad de cualquier club. La mayoría fueron las grandes figuras de sus países e incluso llegaron hasta las fases finales de la Copa del Mundo; otros se despidieron muy temprano. Ahora, con el evento finalizado, hacemos un repaso de sus desempeños mundialistas.

17. James Trafford (Inglaterra) - N/A

James Trafford, Inglaterra | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

El arquero fue parte de la convocatoria de la selección de Inglaterra que se quedó con el tercer puesto luego de vencer a Francia, pero vivió todo el torneo a la sombra de Jordan Pickford y Dean Henderson y no sumó minutos en Norteamérica por lo que no pudo replicar el protagonismo que lo consagró campeon europeo Sub-21 en 2023.



En Manchester atraviesa un momento de incertidumbre porque la contratación de Gianluigi Donnarumma lo relegó drásticamente al banco de suplentes. Podría salir en este mercado de pases, con clubes como el Newcastle y el Leeds interesados.

16. Matheus Nunes (Portugal) - N/A

Matheus Nunes, Portugal | Icon Sportswire/GettyImages



El mediocampista integró la lista definitiva de la selección de Portugal, pero estuvo relegado al banco de suplentes durante casi todo el torneo y apenas sumó 2 minutos de juego. Su única e intrascendente participación ocurrió sobre el final del empate sin goles ante Colombia en la fase de grupos, por lo que se despidió de la competencia sin nada.



Había incertidumbre respecto a su estadía en el City, pero en las últimas semanas trascendió que Enzo Maresca lo ratificó como la opción principal para su posición.

15. Abdukodir Khusanov (Uzbekistán) - 3/10

Abdukodir Khusanov, Uzbekistan | Eurasia Sport Images/GettyImages

El Mundial fue complicado para Khusanov que, si bien disputó los tres partidos completos de Uzbekistán en la fase de grupos y acumuló 270 minutos en cancha, no logró evitar la fragilidad futbolística de su selección. Los asiáticos fueron eliminados en fase de grupos con 11 goles recibidos y tan solo 2 a su favor. Khusanov no aportó goles ni asistencias, y su agresividad en la marca quedó reflejada en las dos tarjetas amarillas que recibió.



En el City tiene contrato vigente hasta 2029 y se perfila para mantener un rol importante en el esquema del club de cara a la próxima temporada, dejando atrás el trago amargo en Norteamérica.

14. Rayan Aït-Nouri (Argelia) - 4/10

Rayan Ait-Nouri, Argelia | Elysia Su/ISI Photos/GettyImages

Aït-Nouri disputó cuatro compromisos con la selección de Argelia, en lo que acumuló 294 minutos en cancha. Durante el torneo, su equipo alternó buenas y malas. Los africanos avanzaron a la siguiente fase como uno de los mejores terceros tras caer ante Argentina, vencer a Jordania y empatar contra Austria. Ya en dieciseisavos, el defensor no pudo contener el poderío de Suiza y quedaron eliminados.



Luego de llegar desde el Wolverhampton, el zaguero de 25 años se acopló rápido a la rotación defensiva de los citizens.

13. Antoine Semenyo (Ghana) - 4/10

Antoine Semenyo, Ghana | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Semenyo fue titular indiscutido con Ghana y disputó los 360 minutos de los cuatro partidos de las Estrellas Negras en el torneo. Se perfilaba como la gran figura de Ghana, sin embargo a pesar de aportar muchísimo despliegue físico por las bandas, se despidió del Mundial en dieciseisavos con el casillero vacío en cuanto a goles y asistencias se refiere.





En su primera temporada en Manchester, el ghanés sumó 11 goles y tres asistencias y celebró las conquistas de la FA Cup y la Carabao Cup.

12. Tijjani Reijnders (Países Bajos) - 4/10

Tijjani Reijnders, Paises Bajos | Icon Sportswire/GettyImages

Reijnders jugó los tres encuentros en la fase de grupos y fue uno de los generadores de fútbol del equipo al asistir a Cody Gakpo para abrir el marcador, pero quedó muy atras de las expectativas. Tanto que en el fatídico cruce de dieciseisavos, vio desde afuera como quedaba eliminado por penales ante Marruecos.



Ahora, el volante arranca una nueva etapa bajo las órdenes del flamante DT Maresca. Ante los sondeos de clubes de la Serie A y de la Premier League, la cúpula citizen lo declaró intransferible.

11. Rayan Cherki (Francia) - 4/10

Rayan Cherki, Francia | Image Photo Agency/GettyImages

El Mundial estuvo marcado por la polémica para Cherki. Aunque el talentoso volante de la Selección de Francia participó en siete de los ocho compromisos, apenas pudo acumular 130 minutos en cancha. Marginado al banco por la feroz competencia ofensiva, actuó casi siempre como un recambio tardío y no pudo registrar goles ni asistencias.



Su frustración quedó en total evidencia luego de protagonizar tensos desplantes hacia el DT Didier Deschamps, tanto en el festejo ante Suecia como en una fuerte discusión táctica durante la derrota por 6-4 contra Inglaterra en el partido por el tercer puesto, donde fue titular pero terminó reemplazado en el entretiempo tras una floja actuación.

10. Jeremy Doku (Belgica) - 4/10

Jeremy Doku, Belgica | NurPhoto/GettyImages

Se perfilaba para ser una de las principales armas ofensivas de los Diablos Rojos y muy atrás quedó de eso. Jugó cerca de 321 minutos alternando entre titularidades y suplencias, aunque en ninguna mostrando su mejor versión. No brindó asistencias y tampoco dejó goles. Finalmente, su selección fue eliminada en cuartos por España.



Ahora se prepara para dejar atrás el mal trago mundialista y comenzar una nueva temporada en la Premier, bajo el mando de Maresca.

9. Josko Gvardiol (Croacia) - 5/10

Josko Gvardiol, Croacia | Thiago Szwarc/ISI Photos/GettyImages

Frustración, esa es la única palabra para describir el Mundial de Gvardiol. El defensor disputó cuatro partidos con Croacia, sumando 138 minutos en cancha y alternando suplencias a causa de un rendimiento irregular. Vivió su momento más amargo en los dieciseisavos ante Portugal donde marcó el agónico gol del empate 2-2 en el minuto 105, pero el VAR intervino para anularlo por un fuera de juego milimétrico.



Esa acción sentenció la eliminación de su país y lo dejó sin goles ni asistencias en el torneo.

8. Ruben Días (Portugal) - 5/10

Ruben Dias, Portugal | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El defensor vio el debut portugués en el Mundial desde el banco, pero jugó los cuatro partidos restantes hasta la eliminación por la mínima contra España en octavos. Con el de titular el equipo logró mantener dos partidos sin recibir goles, aunque no pudo hacer nada en el tanto de Mikel Merino.



Hubo rumores de un posible traspaso al Real Madrid luego de que trascendiera un pedido directo del DT José Mourinho, sin embargo no pasó a mayores y el luso se quedaría en Inglaterra.

7. Mateo Kovacic (Croacia) - 5/10

Mateo Kovacic, Croacia | Ezra Shaw - FIFA/GettyImages

El jugador del City empezó el Mundial como suplente, aunque demostró que a los 31 años sigue siendo importante dentro de un equipo que está atravesando un recambio generacional y se fue ganando la titularidad. Pudo aportar una asistencia en la victoria por 1-0 ante Ghana durante la fase de grupos, pero a pesar de mantener un altísimo 95% de precisión en sus pases a lo largo del torneo, no pudo evitar la eliminación de su país luego de caer contra Portugal en dieciseisavos.



Podría dejar a los citizens en esta temporada, con rumores de un regreso al Inter de Milán y sondeos desde Arabia.

6. Omar Marmoush (Egipto) - 5/10

Omar Marmoush, Egipto | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Es uno de los grandes nombres de los "Faraones", aunque en el Mundial alternó con suplencias por decisiones tácticas, donde sumó 326 minutos. El momento más doloroso ocurrió en octavos de final contra Argentina porque tuvo el contragolpe en sus pies en el último minuto de descuento, pero Leandro Paredes cortó su pase de forma heroica y dejó a los africanos eliminados y al del City sin marcos goles ni dar asistencias.



Pese a haber cerrado una temporada regular con 21 apariciones en la Premier, el delantero fue incluido en la lista de transferibles de la directiva, por lo que su futuro en Manchester pende de un hilo.

5. John Stones (Inglaterra) - 6/10

John Stones, Inglaterra | Sebastian Frej/GettyImages

Comenzó el torneo como titular y, poco a poco, fue quedando relegado al banco de suplentes. De todas formas, en sus ingresos demostró que sigue siendo un futbolista confiable en la defensa y pudo sumar 330 minutos. Thomas Tuchel confió en el desde el arranque para enfrentar a Argentina y parecería que lo seguirá haciendo para lo que viene.



Stones ya no es jugador del City y se encuentra sin club, aunque existe interés del Chelsea y del Arsenal.

4. Marc Guehi (Inglaterra) - 6/10

Marc Guehi, Inglaterra | Nicolò Campo/GettyImages

Empezó el Mundial dubitativo luego de haber estado en el banco en el debut contra Croacia e ingresado apenas en los últimos minutos en reemplazo de Stones. Tuchel decidió darle la titularidad contra Ghana y desde ahí no salió más hasta los últimos minutos del Francia-Inglaterra por el tercer puesto, donde habría salido con una molestia.



Es una de las nuevas caras del City ya que llegó al club en el mercado de invierno desde el Crystal Palace y tiene contrato hasta 2031.

3. Nico O'Reilly (Inglaterra) - 7/10

Nico O'Reilly, Inglaterra | NurPhoto/GettyImages

A pesar de su juventud, el futbolista de 21 años fue titular en casi todos los partidos de los Tres Leones y, de hecho, estuvo muy cerca de marcar en algunsas ocasiones. Se fue de Norteamérica sin goles ni asistencias, pero con la medalla de bronce en el cuello. El mejor Mundial de Inglaterra desde 1966.



Fue elegido el Jugador Joven del Año en la Premier luego de ganar la FA Cup y la Carabao Cup y su valor escaló a los 50 millones de euros. En Manchester tiene contrato hasta 2030 y la directiva lo blindó ante el interés del Merengue.

2. Rodri (España) - 9/10

Rodri, España | Nicolò Campo/GettyImages

El mediocampista fue el capitán indiscutible y el faro de la Selección de España campeona del mundo, en la cual jugó los ocho partidos del torneo como titular y sumó 726 minutos. Tras vencer a Argentina 1-0 en la gran final, Rodri se adjudicó el Balón de Oro al Mejor Jugador del Mundial, destrozando además el récord histórico de pases completados en una sola edición de la Copa del Mundo con 790 combinaciones efectivas. De más está decir que esto podría marcar su regreso a la élite luego de una larga inactividad por lesión.





Ahora, comienza el proceso de negociación con el City para su renovación en el club, donde tiene contrato hasta 2027. A la vez, el Real Madrid habría presentado interés en incorporar al volante a su equipo.

1. Erling Haaland (Noruega) - 10/10

Erling Haaland, Noruega | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

La Copa Mundial 2026 fue el escenario idóneo para que Haaland rompiera su "maldición" con Noruega y firmara un torneo legendario. Disputó cinco partidos de seis partidos, donde sumó 465 minutos en cancha y se convirtió en uno de los mejores jugadores del torneo. Quedó tercero en la tabla de goleadores, con 7, misma cantidad que Jude Bellingham y a puro gol llevó a su selección hasta los cuartos de final, donde terminaron el torneo en el quinto puesto. Histórico.



Fue el máximo goleador de la Premier 2025/26 con un total de 27 goles y volverá a ponerse la camiseta citizen para una nueva temporada, ahora bajo el mando de un nuevo DT.

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