¿Cómo les fue a los jugadores del Real Madrid con su selección en el parón internacional de noviembre?

La doble fecha FIFA del mes de noviembre ya es historia. El Real Madrid lleva dos partidos sin ganar y necesita volver a tener buenas sensaciones, luego de una derrota por Champions League ante el Liverpool y un empate ante el Rayo Vallecano por LaLiga.

El técnico desea que el regreso a la dinámica sea la misma que hace algunas semanas, cuando en el madridismo era todo ilusión tras ganarle El Clásico al FC Barcelona.

Por mala suerte para él, incluso tuvo lesionados, como un titularísimo para él como Eder Militao.

1. Jude Bellingham (Inglaterra)

Bellingham participó en las dos victorias de Inglaterra, que finalizó primera del Grupo K de la fase de clasificación para el Mundial 2026. Frente a Serbia, nuestro centrocampista saltó al terreno de juego en el minuto 64, mientras que contra Albania fue titular, disputó 83 minutos y fue elegido MVP.

2. Kylian Mbappe y Eduardo Camavinga (Francia)

Mbappé firmó un doblete y la asistencia del cuarto tanto en la goleada de Francia contra Ucrania para certificar su clasificación para el Mundial. El delantero fue desconvocado para el segundo partido de su selección. Lo mismo ocurrió con Camavinga, que no disputó el encuentro frente a Azerbaiyán.

3. Arda Guler (Turquía)

La selección de Arda Güler jugó sus últimos partidos de clasificación para el Mundial y se clasificó para la repesca. El centrocampista del Real Madrid fue titular y destacó en la victoria ante Bulgaria en Bursa. Contra España, a domicilio, no saltó al césped.

4. David Alaba (Austria)

Austria afrontó dos encuentros clasificatorios para el Mundial y se clasificó para la cita del próximo verano. En la victoria ante Chipre a domicilio, el madridista no jugó. Tampoco saltó al césped en el empate en casa contra Bosnia y Herzegovina,

5. Eder Militao, Vinicius Jr., Rodrygo (Brasil)

Dos amistosos con Brasil para los tres madridistas convocados. En el partido contra Senegal en Londres, los tres fueron titulares. Militão jugó todo el encuentro, y Rodrygo y Vini Jr. fueron sustituidos en los últimos minutos. El segundo, frente a Túnez en Lille, Vini Jr. lo disputó al completo, Rodrygo jugó 79 minutos y Militão fue sustituido en el 60’, con una lesión que lo sacará de los próximos 4 partidos del Real Madrid.

6. Brahim (Marruecos)

Brahim afrontó dos amistosos con Marruecos, ambos en casa. En el, el madridista fue titular y disputó 74 minutos. Y en el segundo partido, ante Uganda, tambiény jugó 75 minutos.

7. Gonzalo García (España Sub21)

Gonzalo jugó con España sub-21 dos partidos de clasificación para el Europeo de la categoría. En la goleada ante San Marino, en Lugo, el delanteroy jugó 59 minutos. En el segundo encuentro, en Rumanía,el primer tanto en el triunfo de la selección española.

8. Dean Huijsen (España)

Huijsen fue citado por España para sellar la clasificación para el Mundial. El defensa madridista no jugó en la victoria ante Georgia y fue desconvocado para el segundo partido, en el que la selección española empató contra Turquía en el último encuentro del grupo E.

