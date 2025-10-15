¿Cómo les fue a los jugadores del Real Madrid convocados por sus selecciones durante el parón internacional?

El parón de selecciones finalizó y los jugadores de a poco comienzan a regresar a sus respectivos clubes para continuar con la temporada.

Ese es el caso del Real Madrid, quien prestó varios nombres en esta doble fecha de cara al Mundial 2026, 13 para ser más exactos, y estuvo cerca de tener varias malas noticias, pero todos terminaron sanos.

1. Francia: Mbappe y Camavinga

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase | Pedro Castillo/GettyImages

Francia afrontó dos partidos de clasificación para el próximo Mundial. Líder del Grupo D, ganó en casa al colista Azerbaiyán con un estelar Mbappé, que marcó un golazo y dio la asistencia del segundo. Camavinga entró en el minuto 69. El centrocampista fue titular y disputó 75 minutos en el empate ante Islandia.

2. Turquía: Arda Güler

Turkey v Bulgaria - FIFA World Cup 2026 Group E European qualification | dia images/GettyImages

Los turcos golearon a Bulgaria fuera de casa en un duelo en el que el madridista fue uno de los grandes protagonistas al marcar un tanto y repartir dos asistencias. En la victoria contra Georgia, el centrocampista disputó 68 minutos.





3. Marruecos: Brahim Díaz

FBL-FRIENDLY-MAR-ANG | FADEL SENNA/GettyImages

Brahim disputó 79 minutos en la victoria de Marruecos frente a Baréin en un amistoso disputado en Rabat. Ante el Congo, en un partido de clasificación para el Mundial, Marruecos logró el triunfo en un choque en el que Brahim fue titular y jugó 81 minutos.





4. Brasil: Vinicius Jr., Rodrygo y Militao

FBL-FRIENDLY-MAR-BRA | FADEL SENNA/GettyImages

Frente a Corea del Sur, Rodrygo marcó dos goles y Vini Jr. hizo el quinto y firmó la asistencia del cuarto. Militão también fue titular y, al igual que Rodrygo, jugó todo el partido.

En el segundo encuentro ante Japón en Tokio, la selección brasileña no pudo llevarse la victoria. Vini Jr. fue titular y Rodrygo ingresó al campo en la segunda parte. Militão no jugó.

5. Bélgica: Thibaut Courtois

Wales v Belgium - Group J FIFA World Cup 2026 Qualifier | James Gill - Danehouse/GettyImages

El arquero afrontó con Bélgica dos partidos en el Grupo J. En el primero, que disputó en casa, empató ante Macedonia del Norte dejando la portería a cero. En el segundo, su selección venció en Gales y nuestro portero también jugó todo el partido.

6. Austria: David Alaba

Austria v San Marino - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Guenther Iby/GettyImages

El marcador central capitaneó a su selección en la goleada frente a San Marino. Nuestro defensa fue titular y firmó la asistencia del primer gol en los 63 minutos que disputó de este encuentro de clasificación para el Mundial. De cara al segundo encuentro, volvió a ser titular pero su selección no pudo llevarse la victoria ante Rumanía.

7. España S21: Gonzalo García

Spain v Finland - 2027 UEFA European Under-21 Championship Qualifier | Quality Sport Images/GettyImages

El delantero, que fuera clave en el Mundial de Clubes para el Real Madrid, jugó dos partidos con España sub-21. El primero fue un amistoso frente a Noruega, donde Gonzalo fue el capitán y anotó uno de los goles.

En el segundo, clasificatorio para el Europeo, la selección lo dio vuelta ante Finlandia con él como figura: asistencia para el empate y gol para ganarlo.