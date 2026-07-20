Cómo les fue a los jugadores del Real Madrid en el Mundial 2026: calificaciones, estadísticas y análisis

El Real Madrid suele estar bien representado en las Copas del Mundo. Pese a que Luis de la Fuente no había citado a ningún jugador merengue para la competencia, el fichaje de Marc Cucurella a mitad del torneo le permitió al club contar con un campeón del mundo en Estados Unidos.

A ello se le suma que Kylian Mbappé revalidó su título de goleador del certamen, tal como lo había hecho en Qatar 2022.

Así les fue a los jugadores del Real Madrid en la Copa del Mundo 2026

1. Thibaut Courtois (Bélgica) - 6 puntos

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

En su cuarto Mundial, fue titular en todos los partidos de Bélgica, pero solo pudo mantener la valla invicta en el empate sin goles ante Irán.

Venía cumpliendo una buena actuación ante España por los cuartos de final hasta que una inoportuna lesión lo sacó del campo. Lammens, su reemplazante, fue responsable directo del gol del triunfo español.

2. Antonio Rüdiger (Alemania) - 4 puntos

Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Megan Briggs/GettyImages

No comenzó siendo titular, pero la lesión de Nico Schlotterbeck le abrió un lugar en el equipo en los partidos ante Ecuador y Paraguay. Alemania cayó ante los guaraníes y se despidió tempranamente de lo que seguramente haya sido su último Mundial.

3. Ibrahima Konaté (Francia) - 5 puntos

Paraguay v France: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | DeFodi Images/GettyImages

El nuevo jugador del Real Madrid apenas tuvo participación en el Mundial 2026. Solo jugó 14' minutos en el triunfo sobre Noruega con el equipo ya clasificado. Para Deschamps, Upamecano y Saliba eran los titulares y el Lacroix el primer central suplente.

4. Marc Cucurella (España) - 8 puntos

Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Michael Steele/GettyImages

El lateral es uno de los refuerzos del conjunto blanco para la nueva temporada. Cucurella es un fijo en el lateral zurdo de la selección española y ha sido uno de los jugadores más destacados en este Mundial, demostrando un gran despliegue. Se marcha de Norteamérica con la medalla de campeón del mundo.

5. Aurélien Tchouaméni (Francia) - 5 puntos

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Quality Sport Images/GettyImages

Una Copa sin grandes flashes para el mediocampista francés. Titular en el debut ante Senegal y frente a Noruega y Suecia, Deschamps se inclinó por Manu Koné en los encuentros ante Paraguay y Marruecos. Volvió al once inicial ante España y se vio superado, al igual que todo el equipo, por el toque de La Roja.

6. Federico Valverde (Uruguay) - 4 puntos

Uruguay v Spain - FIFA World Cup 2026 - Group H | Anadolu/GettyImages

El uruguayo atraviesa uno de los peores momentos de su carrera luego de haber finalizado la temporada con Real Madrid envuelto en un escándalo y de un Mundial para el olvido. Capitán del equipo de Bielsa, muchos le critican no haber estado a la altura del rol. En el partido decisivo ante España, cuando a Uruguay solo le servía ganar para pasar de ronda, fue reemplazado en el segundo tiempo.

7. Jude Bellingham (Inglaterra) - 9 puntos

Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Richard Pelham/GettyImages

La gran estrella inglesa en este Mundial. Pese a la decepción de haber perdido en semis ante Argentina, Bellingham demostró estar entre los mejores futbolistas del mundo. Aportó una asistencia y siete goles, el último de ellos para sellar la victoria sobre Francia en el duelo por el tercer puesto.

8. Arda Güler (Turquía) - 6 puntos

Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026 | Jared C. Tilton - FIFA/GettyImages

Dentro de lo decepcionante que fue la participación de Turquía en este Mundial en el que quedó fuera en la fase de grupos, Arda fue de lo más destacado del equipo. Titular en los tres encuentros, su mejor versión la dio ante Estados Unidos, donde marcó un gol y fue elegido como el jugador del encuentro.

9. Bernardo Silva (Portugal) - 5 puntos

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Florencia Tan Jun/GettyImages

Otro de los flamantes refuerzos de la Casa Blanca. En su tercer mundial, Bernardo solo fue titular en el debut ante RD Congo, partido en el que fue reemplazado en el entretiempo. Luego ingresó ante Uzbekistán, Croacia y España, sin demasiada influencia en el juego.

10. Vinicius (Brasil) - 6 puntos

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Maddie Meyer - FIFA/GettyImages

La estrella brasileña tuvo una destacada fase de grupos, anotando en cada uno de los encuentros. Ya en playoffs, no pudo aportar su cuota goleadora y ante Noruega llamó la atención que no ejecutara el penal que Bruno Guimarães desperdició. Una nueva oportunidad perdida para él y para Brasil.

11. Brahim Díaz (Marruecos) - 5 puntos

France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Sus números en la Copa no han sido nada malos. Aportó 4 asistencias en 6 encuentros, todos ellos jugados desde el arranque. Pero al igual que todo Marruecos, Brahim se fue de los Estados Unidos con sabor a poco luego de haber perdido con Francia en los cuartos de final.

12. Kylian Mbappé (Francia) - 8 puntos

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Image Photo Agency/GettyImages

El haber ganado el premio a la Bota de Oro por sus 10 goles en esta Copa y haber quedado en soledad como el máximo goleador en la historia de los mundiales (21 tantos, uno más que Messi) sabe a demasiado poco teniendo en cuenta que Francia era el gran candidato al título. De todas formas, Mbappé demostró que es el delantero más letal del fútbol de elite.

13. Endrick (Brasil) - 4 puntos

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El delantero tuvo un rol secundario en el equipo brasileño que quedó fuera en octavos. Sus cuatro participaciones fueron siempre entrando desde el banco de suplentes. No marcó ni asistió y se recordará por siempre la oportunidad clara de gol que desperdició ante Noruega en el partido de la eliminación.

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