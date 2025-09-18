¿Cómo quedaría la fase final de la Champions League 2025/26 tras la jornada 1?
La primera jornada de la UEFA Champions League en su etapa de liguilla no escatimó en emociones para los fans del fútbol: goles a montones, sorpresas y algunos partidazos dieron inicio a una de las competencias más apasionantes del planeta.
En la jornada del martes, la inicial, el FK Qarabag azerí dio la sorpresa ganándole 3-2 al Benfica en Lisboa, mientras que Juventus y Borussia Dortmund protagonizaron un verdadero partidazo de época empatando 4-4 en Turín. El Real Madrid debutó con victoria 2-1 frente al Olympique Marsella en el Santiago Bernabéu.
El miércoles tuvo sus emociones, con el encuentro entre Liverpool y Atlético Madrid robándose casi todos los flashes: los Reds lo ganaban 2-0 desde el vestuario, el Colchonero lo igualó con doblete de Marcos Llorente y Virgil Van Dijk en el adicional le dio los tres puntos a los del Merseyside. Además, el Bayern Múnich le ganó 3-1 al Chelsea y el PSG aplastó 4-0 al Atalanta estrenando el título de campeón europeo.
Para cerrar la primera fecha, la acción del jueves tuvo como plato principal la victoria del FC Barcelona por 2-1 ante el Newcastle en St. James Park, la goleada 5-1 el Eintracht Frankfurt al Galatasaray en Alemania y el triunfo 2-0 del Manchester City ante el Napoli de Kevin de Bruyne.
En la segunda jornada, el Real Madrid deberá viajar a la lejana Almaty para visitar al Kairat kazajo, mientras que el FC Barcelona recibirá al París Saint-Germain en uno de los grandes imperdibles de la fecha. El Atlético Madrid, por su parte, buscará la recuperación jugando en el Metropolitano contra el Eintracht Frankfurt y el Athletic Club deberá visitar al Borussia Dortmund y su temible muro amarillo.
Clasificación de la Champions League tras la 1ª jornada
Directo a octavos
Posición
Club
Puntos
Diferencia de gol
1°
Eintracht Frankfurt
3
+4
2°
París Saint-Germain
3
+4
3°
Club Brugge
3
+3
4°
Sporting de Lisboa
3
+3
5°
Union St. Gilloise
3
+2
6°
Bayern Múnich
3
+2
7°
Inter de Milán
3
+2
8°
Arsenal
3
+2
Clasificación del 9º a 24º (Ronda de play offs)
Posición
Club
Puntos
Diferencia de gol
9°
Manchester City
3
+2
10°
FK Qarabag
3
+1
11°
Liverpool
3
+1
12°
FC Barcelona
3
+1
13°
Real Madrid
3
+1
14°
Tottenham
3
+1
15°
Borussia Dortmund
1
0
16°
Juventus
1
0
17°
Bayer Leverkusen
1
0
18°
Bodo/Glimt
1
0
19°
Slavia Praga
1
0
20°
FC Copenhague
1
0
21°
Olympiacos
1
0
22°
Pafos
1
0
23°
Atlético Madrid
0
-1
24°
Benfica
0
-1
Momentáneamente eliminados
Posición
Club
Puntos
Diferencia de gol
25°
Newcastle
0
-1
26°
Olympique Marsella
0
-1
27°
Villarreal
0
-1
28°
Chelsea
0
-2
29°
PSV
0
-2
30°
Napoli
0
-2
31°
Ajax
0
-2
32°
Athletic Club
0
-2
33°
Kairat Almaty
0
-3
34°
AS Mónaco
0
-3
35°
Galatasaray
0
-4
36°
Atalanta
0
-4
