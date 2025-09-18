¿Cómo quedaría la fase final de la Champions League 2025/26 tras la jornada 1?

La primera jornada de la UEFA Champions League en su etapa de liguilla no escatimó en emociones para los fans del fútbol: goles a montones, sorpresas y algunos partidazos dieron inicio a una de las competencias más apasionantes del planeta.

En la jornada del martes, la inicial, el FK Qarabag azerí dio la sorpresa ganándole 3-2 al Benfica en Lisboa, mientras que Juventus y Borussia Dortmund protagonizaron un verdadero partidazo de época empatando 4-4 en Turín. El Real Madrid debutó con victoria 2-1 frente al Olympique Marsella en el Santiago Bernabéu.

El miércoles tuvo sus emociones, con el encuentro entre Liverpool y Atlético Madrid robándose casi todos los flashes: los Reds lo ganaban 2-0 desde el vestuario, el Colchonero lo igualó con doblete de Marcos Llorente y Virgil Van Dijk en el adicional le dio los tres puntos a los del Merseyside. Además, el Bayern Múnich le ganó 3-1 al Chelsea y el PSG aplastó 4-0 al Atalanta estrenando el título de campeón europeo.

Para cerrar la primera fecha, la acción del jueves tuvo como plato principal la victoria del FC Barcelona por 2-1 ante el Newcastle en St. James Park, la goleada 5-1 el Eintracht Frankfurt al Galatasaray en Alemania y el triunfo 2-0 del Manchester City ante el Napoli de Kevin de Bruyne.

En la segunda jornada, el Real Madrid deberá viajar a la lejana Almaty para visitar al Kairat kazajo, mientras que el FC Barcelona recibirá al París Saint-Germain en uno de los grandes imperdibles de la fecha. El Atlético Madrid, por su parte, buscará la recuperación jugando en el Metropolitano contra el Eintracht Frankfurt y el Athletic Club deberá visitar al Borussia Dortmund y su temible muro amarillo.

Clasificación de la Champions League tras la 1ª jornada

Directo a octavos

Posición Club Puntos Diferencia de gol 1° Eintracht Frankfurt 3 +4 2° París Saint-Germain 3 +4 3° Club Brugge 3 +3 4° Sporting de Lisboa 3 +3 5° Union St. Gilloise 3 +2 6° Bayern Múnich 3 +2 7° Inter de Milán 3 +2 8° Arsenal 3 +2

Clasificación del 9º a 24º (Ronda de play offs)

Posición Club Puntos Diferencia de gol 9° Manchester City 3 +2 10° FK Qarabag 3 +1 11° Liverpool 3 +1 12° FC Barcelona 3 +1 13° Real Madrid 3 +1 14° Tottenham 3 +1 15° Borussia Dortmund 1 0 16° Juventus 1 0 17° Bayer Leverkusen 1 0 18° Bodo/Glimt 1 0 19° Slavia Praga 1 0 20° FC Copenhague 1 0 21° Olympiacos 1 0 22° Pafos 1 0 23° Atlético Madrid 0 -1 24° Benfica 0 -1

Momentáneamente eliminados