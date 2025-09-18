Sports Illustrated Fútbol

¿Cómo quedaría la fase final de la Champions League 2025/26 tras la jornada 1?

El mayor campeonato de clubes de Europa tuvo su inicio esta semana.
Bruno Pernigotti|
La primera jornada de la UEFA Champions League en su etapa de liguilla no escatimó en emociones para los fans del fútbol: goles a montones, sorpresas y algunos partidazos dieron inicio a una de las competencias más apasionantes del planeta.

En la jornada del martes, la inicial, el FK Qarabag azerí dio la sorpresa ganándole 3-2 al Benfica en Lisboa, mientras que Juventus y Borussia Dortmund protagonizaron un verdadero partidazo de época empatando 4-4 en Turín. El Real Madrid debutó con victoria 2-1 frente al Olympique Marsella en el Santiago Bernabéu.

El miércoles tuvo sus emociones, con el encuentro entre Liverpool y Atlético Madrid robándose casi todos los flashes: los Reds lo ganaban 2-0 desde el vestuario, el Colchonero lo igualó con doblete de Marcos Llorente y Virgil Van Dijk en el adicional le dio los tres puntos a los del Merseyside. Además, el Bayern Múnich le ganó 3-1 al Chelsea y el PSG aplastó 4-0 al Atalanta estrenando el título de campeón europeo.

Para cerrar la primera fecha, la acción del jueves tuvo como plato principal la victoria del FC Barcelona por 2-1 ante el Newcastle en St. James Park, la goleada 5-1 el Eintracht Frankfurt al Galatasaray en Alemania y el triunfo 2-0 del Manchester City ante el Napoli de Kevin de Bruyne.

En la segunda jornada, el Real Madrid deberá viajar a la lejana Almaty para visitar al Kairat kazajo, mientras que el FC Barcelona recibirá al París Saint-Germain en uno de los grandes imperdibles de la fecha. El Atlético Madrid, por su parte, buscará la recuperación jugando en el Metropolitano contra el Eintracht Frankfurt y el Athletic Club deberá visitar al Borussia Dortmund y su temible muro amarillo.

Clasificación de la Champions League tras la 1ª jornada

Directo a octavos

Posición

Club

Puntos

Diferencia de gol

Eintracht Frankfurt

3

+4

París Saint-Germain

3

+4

Club Brugge

3

+3

Sporting de Lisboa

3

+3

Union St. Gilloise

3

+2

Bayern Múnich

3

+2

Inter de Milán

3

+2

Arsenal

3

+2

Clasificación del 9º a 24º (Ronda de play offs)

Posición

Club

Puntos

Diferencia de gol

Manchester City

3

+2

10°

FK Qarabag

3

+1

11°

Liverpool

3

+1

12°

FC Barcelona

3

+1

13°

Real Madrid

3

+1

14°

Tottenham

3

+1

15°

Borussia Dortmund

1

0

16°

Juventus

1

0

17°

Bayer Leverkusen

1

0

18°

Bodo/Glimt

1

0

19°

Slavia Praga

1

0

20°

FC Copenhague

1

0

21°

Olympiacos

1

0

22°

Pafos

1

0

23°

Atlético Madrid

0

-1

24°

Benfica

0

-1

Momentáneamente eliminados

Posición

Club

Puntos

Diferencia de gol

25°

Newcastle

0

-1

26°

Olympique Marsella

0

-1

27°

Villarreal

0

-1

28°

Chelsea

0

-2

29°

PSV

0

-2

30°

Napoli

0

-2

31°

Ajax

0

-2

32°

Athletic Club

0

-2

33°

Kairat Almaty

0

-3

34°

AS Mónaco

0

-3

35°

Galatasaray

0

-4

36°

Atalanta

0

-4

