¿Cómo ver el América vs Cruz Azul en Estados Unidos?

Regresa la actividad al remodelado Estadio Banorte después de casi dos años desde su último encuentro a nivel de clubes y el Club América se encargará de reestrenarlo en la Liga MX recibiendo al Club de Fútbol Cruz Azul en la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026.

Las Águilas podrán disponer del inmueble en el mes de abril antes de que la FIFA tome posesión del recinto antes de la Copa del Mundo 2026. El conjunto azulcrema quiere volver a tomar control del Clásico Joven, luego de que solamente han ganado un partido en los últimos cinco disputados.

La cita será este sábado 11 de abril y dicho compromiso se encuentra programado a las 23:05 horas (Estados Unidos) y 21:05 horas (México).

El conjunto azulcrema llega como sexto lugar de la clasificación general con 18 puntos, luego del empate 1-1 frente a Santos Laguna en la Fecha 13. Además, viene de tener actividad a mitad de semana en la Concachampions 2026 tras visitar al Nashville en los cuartos de final de ida y quedar empatados sin anotaciones.

Mientras que, el cuadro cementero es sublíder del certamen después de las primeras 13 fechas de fase regular con 27 unidades tras ocho victorias, tres empates y solo dos derrotas. Aunque vienen de tres partidos seguidos sin ganar, por lo que están a cuatro puntos del líder que es el Rebaño Sagrado.

¿En dónde será la transmisión de vivo para Estados Unidos?

Las transmisiones del América vs Cruz Azul en Estados Unidos | VICTOR CRUZ/GettyImages

En México, las transmisiones de los juegos de local del Club América son emitidos por TelevisaUnivision en su señal de streaming de ViX+ y Canal 5 por televisión nacional.

Y para la Unión Americana los aficionados del conjunto azulcrema y la demás audiencia pueden gozar de sus partidos por televisión y servicios de streaming mediante una variada señal de cadenas de televisión y en línea.

Canales: TUDN USA y Univision

Streaming: ViX Premium, Paramount+, TUDN.com, TUDN App y CBS Sports Golazo

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