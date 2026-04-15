¿Cómo ver el América vs Nashville en Estados Unidos?

América se encuentra en una crisis deportiva. La escuadra azulcrema ha caído estrepitosamente tras conseguir el tricampeonato de la Liga MX, al punto de que se ha empezado a cuestionar la continuidad de André Jardine al frente del equipo. En el Clausura 2026, las Águilas marchan en la séptima posición de la tabla general, con apenas 19 puntos en 14 encuentros.

Los números del cuadro de Coapa en el torneo mexicano no son para presumirse. La producción goleadora del América no ha estado a la altura de lo esperado: en 14 jornadas el equipo capitalino solamente suma 15 goles a favor. En este contexto, las Águilas recibirán al Nashville SC en el remodelado Estadio Azteca en duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

El resultado en el partido de ida fue un empate sin goles. El pase a las semifinales de la Concachampions se definirá este martes 14 de abril en el Coloso de Santa Úrsula. Esta será una dura prueba para los azulcremas, ya que al frente tendrán a uno de los equipos más fuertes actualmente en la Major League Soccer (MLS).

El Nashville SC es líder de la Conferencia Este, sobre el Inter Miami de Lionel Messi, con 16 puntos en siete partidos, producto de cinco victorias, un empate y tan solo una derrota.

¿En dónde será la transmisión en vivo del América vs Nashville para Estados Unidos?

En México, el partido entre América y Nashville se podrá ver de manera exclusiva a través de las señales de FOX ONE y FOX+.

FBL-MEX-AMERICA-CRUZ AZUL | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Para Estados Unidos, existirán diversas alternativas para sintonizar el encuentro de vuelta de cuartos de final de la Concachampions en directo.

El duelo se jugará este martes 14 de abril en el Estadio Azteca a las 23:30 horas (ET).

Canales: TUDN USA y FOX SPORTS 1 Y 2

Streaming: CONCACAF GO, VIX PREMIUM, FUBO,