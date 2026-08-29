¿Cómo ver el América vs Puebla en TV y streaming?

Después de su actividad en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 frente al Columbus Crew, el Club América vuelve a la acción en el campeonato doméstico recibiendo en el Estadio Banorte al Club Puebla en la Jornada 6 este sábado 29 de agosto a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México).

Las Águilas se mantienen en la cima del fútbol mexicano de manera invicta y vienen de vencer a domicilio al FC Juárez 1-2 en Ciudad Juárez con lo que acumulan 13 unidades.

Mientras que, el cuadro de la Angelópolis viene de una gran remontada ante Santos Laguna, tras ir perdiendo 1-2, terminaron ganando 3-2 y ascendieron al quinto lugar de la clasificación con 10 puntos.

Este podría ser un buen momento para que el cuadro celeste despertara tomando en cuenta el reciente historial de tres victorias, un empate y una derrota en los últimos cinco cotejos ante los Rayos.

En el historial reciente el Ave tiene amplia ventaja sobre la Franja con cuatro de cinco triunfos en sus últimos cinco encuentros.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del América vs Puebla

Puebla v America - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Este compromiso se llevará a cabo en casa de las Águilas y los derechos de transmisión para ver los juegos de local a través de la señal de televisión y streaming los posee dos señales en México; mientras que dos señales en Estados Unidos.

Por lo tanto, les dejamos los canales y servicios de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá ver el compromiso.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX México ViX Mexico y Layvtime