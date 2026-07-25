Chivas y Juárez se enfrentan para la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026, de la Liga MX, con el Estadio Akron sirviendo como escenario. Los dos equipos llegan a este cotejo con una importante necesidad de ganar, ya que sus debuts fueron frustrantes al haber sucumbido.

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El Guadalajara vivió su primer partido del semestre en La Fortaleza, pero a pesar de tener el cobijo de su público, no pudo hacerle daño al Toluca, que los doblegó 0-2 gracias a un penal convertido por Alexis Vega tras una mano de Luis Romo, mientras el segundo fue obra de un contragolpe que culminó con Jesús Gallardo anotando tras un pase del brasileño Helinho Castro.



Con respecto a Bravos, que continua con el proyecto del portugués Pedro Caixinha, también se quedó sin unidades en el Estadio Olímpico Benito Juárez, pues el Puebla les hizo la maldad al imponerse por la mínima del argentino Ignacio Maestro Puch. Y aun cuando La Franja se quedó con diez elementos por la expulsión de Iker Moreno, les faltó creatividad a los fronterizos para poder salvar el empate.



Los últimos cinco enfrentamientos entre el Rebaño Sagrado y Bravos de Juárez han arrojado tres triunfos tapatíos, por un empate y un descalabro. En el Clausura 2026, los pupilos del técnico argentino Gabriel Milito sacaron los tres puntos del inmueble juarense al vencer con el solitario tanto de Yael Padilla.

¿Cómo ver el Chivas vs Juárez por TV y Streaming Online?

El brasileño Madson Souza y José Castillo en el C2026 | Jam Media/GettyImages

Dentro de los Estados Unidos hay una gran variedad de opciones para poder ver el duelo, ya sea en televisión o streaming. Las opciones son: Telemundo, UNIVERSO, Peacock y fuboTV.



En el caso de México, la única opción latente es Amazon Prime Video, dueño de los derechos de transmisión del Rebaño Sagrado.

Canal TV: Telemundo, UNIVERSO (Estados Unidos)



Streaming Online: fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO NOW, Peacock (Estados Unidos), Amazon Prime Video (México)