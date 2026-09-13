¿Cómo ver el Chivas vs Pumas UNAM en TV y streaming?

Con dominio y hegemonía el Club Deportivo Guadalajara quiere preservar su control sobre el Club Universidad Nacional en la correspondiente Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Akron este domingo 13 de septiembre a las 21:07 horas (Estados Unidos) y 19:07 horas (México).

El cuadro rojiblanco mantiene un invicto frente a los felinos en sus últimos cinco compromisos y llegan al duelo tras golear 0-3 al Atlético de San Luis y con ello son sublíderes generales con 14 unidades en siete fechas disputadas.

Mientras que, en los últimos tres cotejos del cuadro de Ciudad Universitaria no ha podido conocer la victoria y están lejos de zona de clasificación a la Liguilla en el doceavo sitio (previo a jugar la Fecha 7 ante León).

Además, los dos clubes quedaron fuera de la fase uno de la Leagues Cup 2026, luego de ser eliminados al no quedar dentro de los mejores cuatro equipos del Grupo A, sector del fútbol mexicano y están de vuelta en el campeonato azteca con el objetivo de concentrarse en ubicarse dentro de los mejores ocho equipos de la fase regular.

Aunque hay que tomar en cuenta que los últimos dos cotejos llevados a cabo en territorio tapatío han resultado en igualdad.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del Chivas vs Pumas UNAM

La transmisión de Chivas vs Pumas UNAM | Simon Barber/GettyImages

El Rebaño Sagrado intentará mantener su racha positiva frente a los universitarios y a nivel general, pues no pierden en el campeonato mexicano de Primera División desde la Jornada 1 cuando perdieron frente al Deportivo Toluca, desde entonces llevan seis duelos seguidos sin perder, por ende, son escoltas de las Águilas a solo dos puntos de distancia.

En cuanto al tema de los derechos de transmisión para ver los partidos de local del Guadalajara mediante la señal de televisión y streaming están a cargo de un servicio de streaming en México; así como un canal de televisión y uno de streaming en Estados Unidos.

Por lo tanto, te informamos sobre los canales y servicios de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrán sintonizar los juegos del equipo de Gabriel Milito.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos fuboTV y Telemundo México Amazon Prime Video