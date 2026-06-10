¿Cómo ver el Mundial 2026 por televisión en Estados Unidos, México, España y Latam?

Después de una gran espera, el Mundial 2026 arrancará este jueves 11 de junio. La gran justa del verano comenzará con el partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, y será seguido del duelo entre Corea del Sur y República Checa.

Esta edición del Mundial es única debido a que por primera vez en la historia participarán 48 equipos y se disputarán un total de 104 partidos. Ante este escenario, una de las principales preguntas de la afición de Latinoamérica es qué opciones tendrán para sintonizar los partidos en sus respectivos países.

A continuación te presentamos las opciones para seguir en directo el Mundial 2026.

¿Cómo ver los partidos del Mundial 2026 en México?

Si quieres seguir los encuentro de la justa mundialista y vives en la República Mexicana, existen diversas opciones. Las cadenas Televisa y TV Azteca transmitirán 32 partidos del Mundial de manera gratuita a través de sus señales de televisión abierta.

En total pasarán 19 partidos de fase de grupos, cuatro de dieciseisavos de final, cuatro de octavos de final, dos de cuartos de final, las dos semifinales y la gran final del certamen.

En caso de que quieras tener acceso a los 104 partidos del Mundial, la opción es contratar el Pase Mundial 2026 de la plataforma Vix Premium.

Fans Gather Ahead Of Mexico Vs Portugal At The Reopening Of Estadio Banorte | NurPhoto/GettyImages

¿Cómo ver el Mundial 2026 en Argentina?

En Argentina, la transmisión de los partidos del Mundial se repartirá entre plataformas de streaming, canales de televisión abierta y televisión por cable.

Para poder ver todos los partidos de la competencia, es necesario contratar DSports en TV satelital y su plataforma de streaming DGO. Asimismo existe la posibilidad de ver todos los encuentros a través de Paramount+, FLOW y Amazon Prime Video, si se contrata el canal de DSports.

TyC Sports transmitirá un total de 52 partidos de la competencia, incluyendo los encuentros de la selección argentina. Tendrán seis duelos de dieciseisavos de final, cuatro de octavos, uno de cuartos, una semifinal y la gran final.

Telefe contará con 32 encuentros, y su cobertura se enfocará en la selección argentina, equipos latinoamericanos y europeos. Solamente transmitirán 22 partidos de fase de grupos.

En Disney+, con la suscripción de ESPN Premium, se transmitirán un total de 30 encuentros. Contarán con dos partidos de dieciseisavos, dos de octavos, uno de cuartos, las dos semifinales y la final.

Finalmente, en la Televisión Pública solamente se transmitirán diez encuentros: los tres de Argentina en la fase de grupos y siete de la fase de eliminación. Replicarán la imagen y la narración de DSports.

Argentina v Honduras - International Friendly | Tim Warner/GettyImages

¿Cómo ver los partidos del Mundial 2026 en Colombia?

DSports es la única opción para ver el Mundial completo en Colombia. A través de la señal de DirecTV y de la plataforma de streaming DGO se transmitirán los 104 encuentros de la competencia.

Los usuarios de Paramount+ también tendrán acceso a todos los partidos por una alianza entre la plataforma y DSports.

Los canales RCN y Caracol transmitirán 35 partidos en televisión abierta de manera gratuita. Su cobertura contempla los tres partidos de Colombia en la fase de grupos.

Disney+, a través de ESPN Premium, transmitirá 30 partidos, incluyendo los tres duelos de Colombia en la fase de grupos.

WinSports transmitirá un total de 25 partidos, aunque ninguno de la selección colombiana.

Jordan v Colombia - International Friendly | Mike Nowak/GettyImages

¿Cómo ver el Mundial 2026 en Chile, Ecuador, Uruguay, Perú, Bolivia y Venezuela?

DSports es la única opción en la región para ver el Mundial en su totalidad. Asimismo, los usuarios de la plataforma de streaming Paramount+ podrán ver los 104 encuentros.

Los usuarios latinoamericanos también podrán ver, a través de Disney+, con ESPN Premium, un total de 30 partidos de la competencia.

En Chile, Chilevisión transmitirá un total de 52 partidos en televisión abierta, con seguimiento a Argentina, Brasil, España, México, Portugal, Francia, Uruguay, Estados Unidos y Canadá en la fase de grupos.

En Ecuador, la cadena Teleamazonas transmitirá un total de 40 partidos en señal abierta, incluyendo los tres duelos de su selección en fase de grupos.

En Uruguay, Canal 5 y Antel TV transmitirán un total de 32 partidos en señal abierta, incluyendo los tres partidos de la Garra Charrúa en la fase de grupos. Las plataformas Flow, TCC, Montecable y Nuevo Siglo tendrán el Mundial completo mediante DSports.

En Perú, América Televisión transmitirá 40 partidos de la competencia en televisión abierta: 25 partidos de la fase de grupos, seis de dieciseisavos, cuatro de octavos, dos de cuartos, las dos semifinales y la gran final.

En Bolivia, Red Uno y Unitel transmitirán los 104 partidos del Mundial en señal abierta.

Finalmente, en Venezuela, Televen transmitirá 40 partidos en televisión abierta de manera gratuita. Los usuarios de SimpleTV e Inter podrán ver los 104 partidos del Mundial por la señal de DSports.