El mundo del fútbol está paralizado. Ya no falta nada para que comience un nuevo Mundial, el número 23, desde que Uruguay fuera el organizador en 1930.

Las 48 selecciones, número inédito para esta clase de torneos, ya están comenzando a llegar a Estados Unidos, Canadá y México, de acuerdo a la sede que hayan elegido. También será la primera vez en la que tres países distintos sean los organizadores.

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

Toronto Prepares For FIFA World Cup 2026 At Nathan Philips Square | NurPhoto/GettyImages

Este 11 de junio será el gran día. La primera ceremonia de apertura del Mundial 2026 se realizará en el Estadio de la Ciudad de México. El espectáculo comenzará 90 minutos antes del partido entre México y Sudáfrica.



El show contará con las presentaciones confirmadas de algunas de las voces latinas más conocidas en la industria:Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules Maná y Tyla.

Habrá 3 ceremonias inaugurales

Para que esta Copa del Mundo sea aún más especial y novedosa, la ceremonia que tendrá lugar en tierras mexicanas no será la única, sino que habrá otras dos más.

La segunda será en Toronto el viernes 12 de junio, en la previa del debut de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina. Allí se presentarán figuras como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, entre otros

Horas más tarde, llegará la tercera y última, en Los Ángeles. Allí, antes del cruce entre Estados Unidos y Paraguay, se subirán al escenarioKaty Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

El formato

48 países clasificaron a la Copa del Mundo, tras las Eliminatorias disputadas en cada una de las confederaciones. Vale aclarar que los países organizadores no debieron atravesar este camino, sino que ya tenían su boleto garantizado.

Los 12 grupos estarán distribuidos en 16 ciudades, aunque la mayoría de los partidos tendrán lugar en Estados Unidos.

32 equipos avanzarán a los 16avos de final, tras los 104 partidos de primera ronda. Los 24 primeros y segundos más ocho mejores terceros.

Tras las rondas eliminatorias, la gran final se jugará el 19 de julio. ¿Quién será el gran campeón?