¿Cómo ver el Newcastle vs FC Barcelona de la jornada 1 de la Champions League desde Estados Unidos?

La Champions League 2025/26 levanta el telón con un cruce atractivo entre Newcastle y FC Barcelona. Los de Hansi Flick debutan en St. James’ Park en un duelo que genera gran expectación, tanto por la puesta en marcha del proyecto culé como por la fortaleza de un equipo inglés que vuelve a la élite europea con ganas de dar batalla. El encuentro se disputará el miércoles 17 de septiembre a las 21:00 hora peninsular española.

Para los aficionados que se encuentran en Estados Unidos, la transmisión estará asegurada en varias plataformas. La principal ventana en inglés será Paramount+, que ofrecerá el partido en vivo y sin restricciones geográficas dentro del territorio estadounidense. La plataforma de CBS Sports ya se ha consolidado como la “casa” de la Champions en EE.UU., garantizando cobertura completa de todos los encuentros, incluida la previa y el análisis posterior al pitazo final.

Newcastle United V Barcelona, UEFA Champions League Group A | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

¿Cómo ver el Newcastle vs FC Barcelona en Estados Unidos?

En cuanto a la señal en español, los seguidores contarán con diversas opciones a través de la red de TUDN y Univision. El choque podrá verse en TUDN USA, UniMás, así como en las aplicaciones TUDN App, TUDN.com y Univision NOW, todas con narración en castellano y un enfoque especial en el público latino. Además, ViX transmitirá en streaming con acceso rápido desde dispositivos móviles, mientras que Amazon Prime Video también tendrá el partido disponible dentro de su catálogo.

Para quienes prefieran seguir la emoción a través de la radio, la señal de SiriusXM FC transmitirá el duelo con comentarios en directo, una opción ideal para quienes estén en movimiento.

En resumen, el esperado debut del Barcelona en la Champions podrá disfrutarse en Estados Unidos en múltiples canales y plataformas, tanto en inglés como en español. Con tantas alternativas, los fanáticos no tendrán problemas para acompañar al equipo azulgrana en su primer paso europeo de la temporada.

