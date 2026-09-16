¿Cómo ver el partido Barcelona vs Racing de Santander en TV y streaming?

Ningún otro equipo en LaLiga está teniendo el inicio perfecto del Barcelona. Los dirigidos por Hansi Flick encadenan cinco victorias consecutivas en la competencia y son líderes con 15 puntos. Y no termina ahí, cuatro de ellas fueron goleadas con cuatro o más goles y, de hecho, suman 21 tantos en total. El goleador es Raphinha que, reconvertido a delantero central, lleva seis tantos y le siguen Lamine Yamal y Fermín con cuatro cada uno, quienes también tuvieron un comienzo de temporada brillante.

Ahora, les tocará recibir, por la fecha 6, al Racing de Santander, que ascendió esta campaña y viene de ganarle 2-1 al Alavés, que acumulaba un invicto de ocho partidos. Los culés tendrán que ser precavidos, en especial después del duelo contra el Levante que, por momentos, se hizo cuesta arriba y terminó 4-2 con un gol sobre el final de Karim Adeyemi para ampliar la diferencia.

¿A qué hora se juega el Barcelona vs Racing de Santander?

Lamine Yamal, Raphinha, Barcelona | Judit Cartiel/GettyImages

Ciudad: Barcelona, España

Estadio: Camp Nou

Fecha: miércoles 16 de septiembre

Hora: 15:30 EE.UU (Este), 13:30 MEX, 21:30 ESP

Árbitro: Munuera Montero

Cómo ver el Barcelona vs Racing de Santander en TV y streaming en vivo

Para este partido, Flick no podrá contar con los lesionados Frenkie de Jong ni Roony Bardghji. El que sí estará disponible es Gerard Martín después de sufrir una contusión en la nariz que le obligó a ser sustituido al descanso en el partido del domingo.

Los culés van a buscar mantener el pleno de victorias, aunque el DT reconoció que su equipo todavía tiene aspectos por mejorar luego de un encuentro en el que llegó a estar 3-0 arriba y su rival consiguió acercarse con dos tantos. "En cada partido pasa lo mismo, si no das el cien por cien pueden pasar cosas como estas. Sobrevivimos", expresó en la conferencia de prensa posterior.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de ESPN Deportes, ESPN+ y ESPN App.

En México, la transmisión estará a cargo de Sky Sports México y también estará disponible mediante Sky+.

Por su parte, en España, el encuentro podrá verse a través de DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD.

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