¿Cómo ver el partido del Atlético de Madrid vs Barcelona en TV y streaming?

El Atlético de Madrid y el Barcelona se enfrentan hoy martes 14 de abril por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El equipo de Diego Simeone llega con ventaja tras imponerse 2-0 en la ida y ahora buscará cerrar la serie en casa, mientras que el conjunto culé está obligado a reaccionar si quiere seguir en carrera en el torneo más importante de Europa.

El Atlético rotó a gran parte de su base titular en la caída del sábado ante Sevilla, por lo que contará con jugadores frescos para el trascendental duelo. El Barça, por su parte, viene de aplastar el Espanyol en el derbi de la ciudad y llega con total confianza para ir en busca de la remontada.

FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Quality Sport Images/GettyImages

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Barcelona?

El partido se disputará en el Riyadh Air Metropolita del Atlético de Madrid y corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Riyadh Air Metropolitano

: Riyadh Air Metropolitano Fecha : martes 14 de abril

: martes 14 de abril Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Cómo ver el Atlético de Madrid vs Barcelona en TV y streaming en vivo

Como suele suceder con la competición en Estados Unidos, el partido contará con múltiples opciones para seguirlo en vivo. Se podrá ver a través de Paramount+, además de su emisión en TV por TUDN USA y Univision. También estará disponible vía streaming en DAZN, TUDN.com, la app de TUDN, Univision NOW y ViX, con distintas alternativas según la suscripción.

En México, la transmisión estará disponible a través de Max, por lo que será necesario contar con acceso a la plataforma para ver el encuentro.

En España, el partido se podrá seguir por Movistar+, tanto en televisión como en sus plataformas digitales, con emisión en los canales Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+.

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