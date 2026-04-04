¿Cómo ver el partido del Atlético de Madrid vs Barcelona en TV y streaming?

El partido de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Barcelona será uno de los más atractivos de la jornada por varios motivos. En primer lugar, es una prueba de estilos pensando en lo que viene, ya que madrileños y catalanes se volverán a ver las caras el próximo miércoles, en esa ocasión por los cuartos de final de la Champions League, donde empezarán a jugarse la clasificación a la semifinal de la competencia continental.

También va a ser la oportunidad de volver a ver frente a frente a figuras de primer nivel a poquito más de un mes de la espectacular serie que dejaron en la Copa del Rey, que terminó con la clasificación del Atlético a la final.

Los colchoneros llegan golpeados por el parón internacional y no podrán contar con Johnny Cardoso, Alexander Sorloth, Marcos Llorente ni Pablo Barrios, además de la posible baja en defensa de Marc Pubill. Por su parte, el Barça también sufrió la fecha FIFA con la lesión de Raphinha y las ausencias de Frenkie de Jong y Andreas Christensen, aunque recuperaría a Jules Koundé y Alejandro Balde para este compromiso.

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Barcelona?

Riyadh Air Metropolitano | NurPhoto/GettyImages

El partido se disputará en la casa del Colchonero y corresponde a la jornada 30 de LaLiga.

Ciudad : Madrid, España

: Madrid, España Estadio : Riyadh Air Metropolitano

: Riyadh Air Metropolitano Fecha : sábado 4 de abril

: sábado 4 de abril Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Cómo ver el Atlético de Madrid vs Barcelona en TV y streaming en vivo

El primero de los tres cruces que tendrán colchoneros y culés en los próximos diez días podrá seguirse en distintas plataformas alrededor del mundo.

En Estados Unidos estará disponible por ESPN Deportes y ESPN Select, además de las opciones digitales ESPN App y fuboTV.

En México, la transmisión correrá por cuenta de Sky Sports México y su servicio de streaming Sky+.

En España, el partido se podrá ver a través de Movistar+, con sus señales LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV, que cuentan con los derechos de transmisión del torneo.