¿Cómo ver el partido del Barcelona vs Birmingham en TV y streaming?

El Barcelona vuelve a las canchas y los hinchas podrán verlo en vivo luego de más de dos meses desde el final de la campaña 2025/26, en la que los culés se consagraron campeones de LaLiga. Ahora, enfrentarán al Birmingham luego de golear 4-1 al CE Europa en el primer amistoso de la pretemporada.

Hansi Flick tendrá un gran desafío en los próximos partidos porque estará a cargo de un equipo al que no está acostumbrado, ya que los habituales titulares se encuentran de vacaciones luego de disputar el Mundial. Por lo tanto, la convocatoria que viajó a Inglaterra está compuesta mayormente por juveniles y futbolistas que no sumaron tantos minutos durante la temporada.

¿A qué hora se juega el Birmingham vs Barcelona?

El partido se disputará en el estadio de los Azules y corresponde a un amistoso de pretemporada.

Ciudad : Birmingham, España

: Birmingham, España Estadio : St. Andrew's Stadium

: St. Andrew's Stadium Fecha : viernes 31 de julio

: viernes 31 de julio Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

Cómo ver el Birmingham vs Barcelona en TV y streaming en vivo

El encuentro también será una buena oportunidad para que el DT siga evaluando alternativas de cara al comienzo de la temporada 2026/27. Con varios titulares todavía ausentes, los juveniles buscarán aprovechar cada minuto para acercarse al primer equipo, mientras que los habituales suplentes intentarán sumar argumentos para pelear por un lugar en la formación inicial.

El amistoso entre el Birmingham y los culés tendrá una transmisión accesible para los seguidores azulgranas alrededor del mundo, aunque será necesario contar con una suscripción.

El partido se podrá ver en vivo a través del canal oficial del club en YouTube, únicamente para los usuarios que formen parte del YouTube Pack Premium Members del Barcelona.

También estará disponible en Barça Play, la plataforma oficial de la institución. En este caso, podrán acceder a la transmisión los socios del club y quienes tengan una suscripción activa a Culers Premium.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Youtube (para usuarios suscriptos al YouTube Pack Premium Members del Club) y Barça Play (para socios o suscriptores de Culers Premium) México Youtube (para usuarios suscriptos al YouTube Pack Premium Members del Club) y Barça Play (para socios o suscriptores de Culers Premium) España Youtube (para usuarios suscriptos al YouTube Pack Premium Members del Club) y Barça Play (para socios o suscriptores de Culers Premium)