¿Cómo ver el partido del Bayern Múnich vs Real Madrid en TV y streaming?
El Allianz Arena de la ciudad de Múnich albergará este miércoles 15 de abril la gran revancha de los cuartos de final de la Champions League entre el dueño de casa y el Real Madrid. El Bayern se llevó un importante triunfo de la ida disputada en el Santiago Bernabeú. Fue 2 a 1 con tantos de Luis Díaz y Harry Kane, mientras que Kylian Mbappé descontó para los merengues.
Aquel resultado deja mejor parados a los dirigidos por Vincent Kompany, amplios favoritos para meterse entre los cuatro mejores del continente. Sin embargo, el Madrid es el Madrid y nunca se lo debe subestimar, muchísimo menos en una competencia como la Champions de la que es el indiscutible máximo ganador.
Quien se imponga en esta serie enfrentará en la próxima instancia al PSG, campeón defensor del título que viene de dejar en el camino al Liverpool.
A continuación, te contamos las opciones para ver en vivo este espectacular duelo, tanto por televisión como vía streaming, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs Real Madrid?
La serie se define este miércoles en el Allianz Arena, con una capacidad de 70.000 espectadores.
- Sede: Allianz arena
- Fecha: miércoles 15 de abril de 2026
- Horario: 15:00 ET (Estados Unidos) / 13:00 (México) / 21:00 (España)
Cómo ver el Bayern Múnich vs Real Madrid en TV y streaming en vivo
El partido podrá seguirse en Estados Unidos a través de TUDN USA y Univision en televisión, además de opciones digitales como Paramount+, DAZN y ViX, que permitirán seguir el encuentro en vivo.
En México, la transmisión estará disponible a través de Fox One, plataforma que emitirá el partido en streaming.
Por su parte, en España, el compromiso se podrá ver mediante Movistar+, a través del canal Movistar Liga de Campeones, que cuenta con los derechos de la UEFA Champions League.
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Paramount+, TUDN USA, DAZN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, SiriusXM FC
México
Fox One
España
Movistar+, Movistar Liga de Campeones