¿Cómo ver el partido del PSG vs Liverpool en TV y streaming?
El PSG y el Liverpool serán los protagonistas de uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final de la Champions League cuando este miércoles 8 de abril se enfrenten en el Parque de los Príncipes por la ida de una serie que se definirá en Anfield el martes 14.
Con el antecedente reciente de los octavos de final de la edición 2024/25 donde los parisinos se impusieron en la tanda de penaltis, se espera un partido de alto voltaje en el que Liverpool buscará comenzar a vengar aquella eliminación.
El equipo de Luis Enrique viene de eliminar cómodamente al Chelsea en la ronda de octavos de final por un global de 2-8, mientras que los de Slot tuvieron que remontar en la vuelta ante el Galatasaray al que acabaron eliminando 4-1.
A continuación, te contamos las opciones para ver en vivo este partidazo, tanto por televisión como vía streaming, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora se juega el PSG vs Liverpool?
El encuentro de ida se juega en el Parque de los Príncipes de París ante cerca de 50.000 espectadores.
- Sede: Parque de los Príncipes
- Fecha: miércoles 8 de abril de 2026
- Horario: 15:00 ET (Estados Unidos) / 13:00 (México) / 21:00 (España)
Cómo ver el PSG vs Liverpool en TV y streaming en vivo
El partido podrá seguirse en Estados Unidos a través de Paramount+, además de estar disponible en la plataforma de streaming ViX.
En México, la transmisión estará a cargo de FOX México en televisión, así como también en su plataforma digital FOX One.
Por su parte, en España, el encuentro se podrá ver a través de Movistar+, incluyendo su señal específica Movistar Liga de Campeones 2, que cuenta con los derechos de emisión del torneo.
País
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
Paramount+, ViX
México
FOX Mexico, FOX One
España
Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2