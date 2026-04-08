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Sports Illustrated

¿Cómo ver el partido del PSG vs Liverpool en TV y streaming?

La serie de cuartos de final de la Champions League se abre este miércoles en París
Daniel Szwarc|
Liverpool FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 Second Leg
Liverpool FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 Second Leg | James Gill - Danehouse/GettyImages

El PSG y el Liverpool serán los protagonistas de uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final de la Champions League cuando este miércoles 8 de abril se enfrenten en el Parque de los Príncipes por la ida de una serie que se definirá en Anfield el martes 14.

Con el antecedente reciente de los octavos de final de la edición 2024/25 donde los parisinos se impusieron en la tanda de penaltis, se espera un partido de alto voltaje en el que Liverpool buscará comenzar a vengar aquella eliminación.

El equipo de Luis Enrique viene de eliminar cómodamente al Chelsea en la ronda de octavos de final por un global de 2-8, mientras que los de Slot tuvieron que remontar en la vuelta ante el Galatasaray al que acabaron eliminando 4-1.

A continuación, te contamos las opciones para ver en vivo este partidazo, tanto por televisión como vía streaming, según el país en el que te encuentres.

FRANCE-FBL-PSG-STADIUM
FRANCE-FBL-PSG-STADIUM | EMMANUEL DUNAND/GettyImages

¿A qué hora se juega el PSG vs Liverpool?

El encuentro de ida se juega en el Parque de los Príncipes de París ante cerca de 50.000 espectadores.

  • Sede: Parque de los Príncipes
  • Fecha: miércoles 8 de abril de 2026
  • Horario: 15:00 ET (Estados Unidos) / 13:00 (México) / 21:00 (España)

Cómo ver el PSG vs Liverpool en TV y streaming en vivo

El partido podrá seguirse en Estados Unidos a través de Paramount+, además de estar disponible en la plataforma de streaming ViX.

En México, la transmisión estará a cargo de FOX México en televisión, así como también en su plataforma digital FOX One.

Por su parte, en España, el encuentro se podrá ver a través de Movistar+, incluyendo su señal específica Movistar Liga de Campeones 2, que cuenta con los derechos de emisión del torneo.

País

Canal TV / Streaming Online

Estados Unidos

Paramount+, ViX

México

FOX Mexico, FOX One

España

Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2

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Daniel Szwarc
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