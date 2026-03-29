¿Cómo ver el partido del Real Madrid vs Barcelona femenino en TV y streaming?

Luego de la excepcional goleada por 6 a 2 en la ida de los cuartos de final de la Champions League femenina a favor de las culés, Real Madrid y Barcelona se vuelven a ver las caras. Este domingo 29 de marzo se medirán en el Estadio Alfredo Di Stéfano por la jornada 24 de una Liga que parece definida para las catalanas.

Barcelona lidera la tabla de posiciones con 66 unidades, 10 más que su rival de turno que precisa una victoria para mantener posibilidades reales de pelear el título. No será una tarea sencilla. de los últimos 14 clásico, Real Madrid solo pudo imponerse en uno de ellos, perdiendo los 13 restantes.

A continuación, te contamos cómo ver en vivo este gran derbi, tanto por televisión como vía streaming, según el país en el que te encuentres.

Real Madrid CF v FC Barcelona - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg | Florencia Tan Jun - UEFA/GettyImages

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Barcelona femenino?

El derbi se juega en casa del Real Madrid y corresponde a la jornada 24 de La Liga.

Sede : Estadio Alfredo Di Stéfano

: Estadio Alfredo Di Stéfano Fecha : domingo 29 de marzo de 2026

: domingo 29 de marzo de 2026 Horario: 15:00 ET (Estados Unidos) / 13:00 (México) / 20:00 (España)

Cómo ver el Real Madrid vs Barcelona femenino en TV y streaming en vivo

El partido podrá seguirse en Estados Unidos a través de DAZN USA, plataforma que ofrecerá la transmisión en vivo del clásico femenino.

En México, el encuentro no contará con transmisión en vivo, por lo que no estará disponible ni en televisión ni en plataformas digitales.

Por su parte, en España, el compromiso se podrá ver a través de DAZN Spain y su canal DAZN1, además de opciones en abierto como TV3 y TDP. También estará disponible en RTVE Play, Movistar+, fuboTV España y la plataforma 3Cat, que cuentan con la emisión del partido.