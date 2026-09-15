¿Cómo ver el partido del Real Madrid vs Elche en TV y streaming?

El Real Madrid visita este martes 15 de septiembre el Estadio Martínez Valero para medirse frente al Elche por la sexta jornada de LaLiga 2026/27.

El equipo dirigido por José Mourinho llega después de imponerse con un contundente 4-1 frente al Rayo Vallecano. Además, comenzó su camino en la UEFA Champions League 2026/27 con una importante victoria por 2-1 frente al Inter de Milán, otro resultado que elevó la confianza de un equipo que busca consolidarse como uno de los grandes protagonistas de la temporada.

El panorama es muy diferente para el conjunto ilicitano: el equipo de Martín Anselmi todavía no consiguió ganar en el campeonato español y suma dos empates y tres derrotas en sus cinco presentaciones más recientes. El empate 1-1 frente al Athletic Club le permitió cortar una racha negativa, aunque la urgencia por sumar de a tres continúa.

El buen momento del Madrid le permite mantenerse en la pelea por el liderato de LaLiga; el merengue se encuentra actualmente tres puntos por debajo del FC Barcelona, que encabeza la clasificación, por lo que un nuevo triunfo resulta clave para evitar que su principal rival se escape en la parte alta.

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Elche?

Ciudad: Elche

Estadio: Estadio Manuel Martínez Valero

Fecha: martes 15 de septiembre

Hora: 15:30 USA, 13:30 MEX, 21:30 ESP

Árbitro: Gil Manzano J.

Elche CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

¿Cómo ver el Real Madrid vs Elche en TV y streaming en vivo?

El partido podrá seguirse en diferentes plataformas dependiendo del país. En México, la transmisión estará disponible por Sky Sports Mexico, Sky+ e izzi. En España, los derechos corresponden a Movistar+, M+ LALIGA TV y LaLiga TV Bar HD.

En Estados Unidos, los aficionados podrán ver el encuentro a través de ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+, además de las opciones de streaming de fuboTV y ESPN App.

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