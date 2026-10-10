¿Cómo ver el partido del Real Madrid vs Villareal en TV y streaming?

LaLiga retomó sus actividades el viernes con el partido entre el Málaga y el Espanyol por la fecha 8. Este sábado será el turno del Real Madrid de volver a las canchas, en este caso para recibir al Villarreal en el Santiago Bernabéu. El Merengue viene de perder el derbi contra el Atlético de Madrid, su segunda derrota desde el inicio liguero luego de caer por la mínima contra el Real Betis en la cuarta jornada. Esos resultados lo relegaron al cuarto lugar de la tabla de posiciones, donde suma 15 puntos.

El Submarino Amarillo, por su parte, está en el noveno puesto con ocho unidades luego de un inicio muy irregular que logró remontar con dos victorias consecutivas en sus últimos partidos, ante el Levante y al Málaga.

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Villareal?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Santiago Bernabéu

Fecha: sábado 10 de octubre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: TBD

Cómo ver el Real Madrid vs Villareal en TV y streaming en vivo

Jose Mourinho, Real Madrid | Helios de la Rubia/GettyImages

José Mourinho tiene una serie problemas por resolver antes del partido. Dean Huijsen está suspendido y Raúl Asencio sigue lesionado, pero el regreso de Ibrahima Konaté podría aliviar la situación defensiva. Kylian Mbappé apunta a estar disponible después de recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda, aunque su participación todavía no está garantizada.

El calendario para el Merengue es complicado. El miércoles visitarán a la Roma por la Champions League y el 25 de octubre enfrentarán al Barcelona en el Camp Nou. Con seis puntos de diferencia respecto del líder de LaLiga, otra derrota podría complicar sus objetivos a largo plazo.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de ESPN+, fuboTV y ESPN App.

En México, la transmisión estará a cargo de Sky Sports México y también estará disponible mediante Sky+.

Por su parte, en España, el encuentro podrá verse a través de Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV y Movistar Plus+.

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