¿Cómo ver el partido entre el Barcelona femenino y el Real Madrid femenino en TV y streaming?

La Liga F está on fire y este fin de semana llegará el primer Clásico de la campaña entre el Barcelona y el Real Madrid. Culés y Merengues se enfrentarán en el Camp Nou por la fecha 6 del campeonato local y será la quinta vez en el año que se vean las caras, luego de cruzarse en cuartos de final de la Copa de la Reina, en la misma instancia de la Champions League y, en medio de esos compromisos, en el encuentro liguero de vuelta en la capital española.

Ahora comienza otra temporada y aparecen caras diferentes en los equipos que buscarán quedarse con los tres puntos en Cataluña. Las dirigidas por Pere Romeu vienen de golear 6-0 a la Roma por el torneo europeo y las de Pau Quesada empataron 1-1 contra el Manchester City como visitantes.

¿A qué hora se juega el Barcelona femenino vs Real Madrid femenino?

Ciudad: Barcelona, España

Estadio: Camp Nou

Fecha: domingo 4 de octubre

Hora: 10:00 EE.UU (Este), 8:00 MEX, 17:00 ESP

Árbitro: María Gloria Planes Terol

Cómo ver el Barcelona femenino vs Real Madrid femenino en TV y streaming en vivo

Dos puntos separan al Barça y al Merengue después de cinco fechas. Las culés lideran con 15 unidades y las blancas llegan con 13, por lo que el Clásico pondrá frente a frente a los dos primeros puestos de la Liga F. Patri Guijarro evitó apoyarse en el amplio dominio blaugrana de los cruces anteriores y destacó el crecimiento madridista. "Nuestra manera de pensar es en el partido que viene. Es verdad que llevamos buenos números hablando directamente contra el Madrid", manifestó.

La cita va a tener una producción especial para su emisión. El partido contará con 16 cámaras, la mayor cobertura audiovisual realizada hasta la fecha en la Liga F, e incorporará por primera vez una Ref-cam asociada a la figura arbitral.

En Estados Unidos y en México, la transmisión todavía no fue confirmada.

Por su parte, en España, el partido podrá seguirse a través de DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+ y Movistar Plus+.

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