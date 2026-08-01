¿Cómo ver el partido entre Real Madrid vs Fiorentina en TV y Streaming?

Real Madrid y Fiorentina se enfrentan este sábado 1° de agosto en Wörthersee Stadion de la ciudad austríaca de Klagenfurt. El duelo ante el conjunto italiano será el primero de los dos que afrontará el equipo merengue en su breve gira por Europa que también incluye un amistoso frente a Ferencvaros en Hungría.

Los dirigidos por José Mourinho llegan a este encuentro tras golear por 4 a 1 al Leganés. Federico Valverde, Gonzalo García, Franco Mastantuono y Rubén Pulido anotaron los goles del triunfo en Valdebebas.

Fiorentina, por su parte, llega con algo más de rodaje. Disputó tres partidos de preparación una vez finalizado el Mundial, con dos victorias y una derrota: 1-0 al Gubbio, 2-3 ante QPR y 1-0 al Watford inglés.

¿A qué hora se juega el Real Madrid vs Fiorentina?

Ciudad: Klagenfurt, Austria

Klagenfurt, Austria Estadio: Wörthersee Stadion

Wörthersee Stadion Fecha: sábado 1° de agosto

sábado 1° de agosto Hora: 12:00 EE.UU (Este), 10:00 MEX, 18:00 ESP

Wörthersee Stadion | Jurij Kodrun/GettyImages

¿Cómo ver el Real Madrid vs Fiorentina por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España dispondrán de diferentes alternativas para seguir este atractivo enfrentamiento entre Real Madrid y Fiorentina. Dependiendo del país, el encuentro podrá verse mediante televisión o plataformas de streaming oficiales, aunque la disponibilidad variará según el territorio.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de FOX Deportes. Además, estará disponible mediante fuboTV y FOX One, opciones que permitirán ver en directo todas las incidencias del encuentro.

En México, por el momento no se ha confirmado una transmisión oficial ni por televisión ni mediante plataformas de streaming, por lo que los aficionados deberán estar atentos a posibles novedades de última hora.

Por su parte, en España, el compromiso será emitido por Real Madrid TV, canal oficial del club blanco, que ofrecerá la cobertura del partido para los seguidores madridistas y los aficionados que deseen seguir este interesante duelo de pretemporada.

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