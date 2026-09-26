¿Cómo ver el partido México vs Colombia en TV y streaming?

La selección mexicana enfrentará a su similar de Colombia este sábado 26 de septiembre en Baltimore bajo las órdenes de Rafael Márquez quien apunta a tener una base titular con una combinación entre continuidad y renovación para comenzar el camino rumbo al Mundial 2030.

Para Márquez representará su primer partido al frente del combinado nacional en esta concentración como director técnico.

Debido a que el partido coincide con actividad de la Liga MX, existe un acuerdo para no afectar considerablemente a los clubes mexicanos.

Por lo tanto, Luis Romo, Diego Campillo, Santiago Sandoval y Hugo Camberos, de Chivas, así como Isaías Violante, del América, se unirán al equipo en el segundo partido de la Fecha FIFA en New Jersey el 29 de septiembre ante Perú.

México viene de tener una participación decente en el Mundial 2026 tras hacer una fase de grupos perfecta con tres de tres victorias y ha eliminado en 16avos de final a Ecuador, pero cayó dignamente 2-3 frente a Inglaterra.

Por su parte, Colombia también tuvo un buen desempeño en la Copa del Mundo del verano pasado siendo líderes de su grupo y eliminando a Ghana en la ronda de 32, pero cayeron sorpresivamente en tanda de penaltis ante Suiza.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del México vs Colombia

México vs Colombia | Icon Sportswire/GettyImages

La selección nacional de México regresa de lleno a la actividad en los Estados Unidos después del ciclo mundialista anterior y tendremos tres juegos en la Unión Americana esta Fecha FIFA.

Por lo tanto, los derechos de transmisión para ver este compromiso serán a través de las señales de televisión y streaming de tres señales en México; mientras que una señal en Estados Unidos.

A continuación, les compartimos los canales y servicio de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá disfrutar el partido.

Países Canal TV / Streaming Estados Unidos TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX México Canal 5, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, Claro Sports Premium y ViX