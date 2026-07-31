¿Cómo ver el partido Puebla vs Chivas en Estados Unidos?

Puebla recibirá a Chivas de Guadalajara en partido de la jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. En el papel, parece que el Rebaño Sagrado es claro favorito para llevarse la victoria, sin embargo, el conjunto dirigido por Gabriel Milito no ha tenido el arranque esperado en el certamen, a pesar de contar con el equipo más valioso de la liga de acuerdo con las valoraciones de Transfermarkt.

En sus diez duelos más recientes, Chivas tiene una superioridad marcada sobre el cuadro de La Franja. Los rojiblancos suman seis victorias por tres derrotas y solamente un empate. La última victoria del Puebla sobre el Guadalajara se registró en el torneo Apertura 2024: en aquella ocasión, los poblanos se impusieron por marcador de 1-0 con gol de Emiliano Gómez.

Chivas v Puebla - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

A continuación te decimos cómo puedes seguir en directo las acciones de este partido.

Cómo y dónde ver el Puebla vs Chivas en EEUU

Existen dos opciones para poder ver el partido entre Puebla y Chivas en Estados Unidos: a través de la cadena TUDN y por la plataforma de streaming Vix Premium.

País Canal TV/ Streaming Estados Unidos TUDN, Vix Premium

El duelo está programado para disputarse este viernes 31 de julio en el Estadio Cuauhtémoc a las 19:00 horas (México) y a las 21:00 horas (Estados Unidos, Este).

Chivas busca su segunda victoria en el torneo, tras vencer a FC Juárez el pasado fin de semana y perder ante Toluca en el primer partido de la temporada.

El Puebla derrotó a los Bravos en la primera fecha del Apertura 2026, pero cayó ante Cruz Azul en su segundo choque de esta campaña.