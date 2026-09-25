¿Cómo ver el partido Turquía vs Francia en TV y streaming?

La selección de Turquía y la selección de Francia se miden este viernes 25 de septiembre por la primera fecha del Grupo A1 de la Nations League 2026/27. En el Kocaeli Stadyumu, el conjunto local recibirá a uno de los grandes candidatos al título que quiere revancha tras quedar eliminado en las semifinales del último Mundial.

El conjunto galo inicia un nuevo ciclo bajo la conducción de Zinedine Zidane, quien asumió tras la salida de Didier Deschamps. El flamante seleccionador mantiene a Kylian Mbappé como capitán y presentó una convocatoria con varias novedades con el objetivo de consolidar un nuevo equipo.

Turquía, por su parte, busca recuperarse de su eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026. El equipo de Vincenzo Montella afronta un exigente debut como local y confía en su capacidad ofensiva para competir ante Francia, aunque deberá mejorar su rendimiento defensivo.

¿A qué hora se juega Turquía vs Francia?

Ciudad: İzmit, Turquía

Estadio: Estadio de Kocaeli

Fecha: viernes 25 de septiembre

Hora: 14:45 EE.UU (Este), 12:45 MEX, 20:45 ESP

Árbitro: Felix Zwayer (GER)

Kocaeli Stadium | FRANCK FIFE/GettyImages

¿Cómo ver Turquía vs Francia por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España tendrán diferentes alternativas para seguir el Turquía vs Francia. La disponibilidad de las señales cambia según el territorio, con opciones de televisión y streaming para disfrutar del partido correspondiente a la primera fecha de la Nations League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse a través de fuboTV, mientras que ViX ofrecerá otra alternativa para seguir el encuentro mediante streaming y disfrutar de la transmisión en directo.

En México, los aficionados podrán seguir el partido a través de Sky Sports Mexico. Además, Sky e izzi contarán con alternativas para acceder a la transmisión del duelo entre Turquía y Francia.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible mediante DAZN Spain, que ofrecerá la cobertura en directo del partido correspondiente al Grupo A1 de la Nations League.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, ViX México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain

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