¿Cómo ver el Querétaro vs América?

La cancha del estadio La Corregidora, en Querétaro, será testigo del primer partido de Guillermo Almada como flamante director técnico del Club América. Los Gallos Blancos intentarán propinarle su primera derrota, aunque los pronósticos indican lo contrario.

El encuentro se llevará a cabo el día sábado 18 de julio, y aquí te contamos cómo y dónde podrás disfrutar de este emocionante partido, no solo en México, sino también en Estados Unidos.

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Retomar el vuelo perdido: la complicada tarea de Guillermo Almada al frente del América

Real Madrid V Real Oviedo - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

En los últimos dos semestres, el conjunto azulcrema quedó fuera en cuartos de final. En el Apertura 2025, los echó el Club de Fútbol Monterrey, mientras que en el Clausura 2026 fueron eliminados a manos de los Pumas de la UNAM, en un vibrante 6-6; marcador global que favoreció a los universitarios por cerrar como líderes la campaña regular.

Ahora, el América busca retomar el vuelo perdido, y, para conseguirlo, tomaron la difícil decisión de dejar ir al entrenador más ganador en la historia de la institución: André Jardine, trayendo en su lugar al estratega uruguayo Guillermo Almada.

Pumas UNAM v America - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Desde la perspectiva de los aficionados azulcremas, a la plantilla le hacen falta refuerzos de jerarquía que faciliten los éxitos a lo largo de la campaña. No obstante, Guillermo se ha caracterizado por saber trabajar con jugadores de bajo perfil, con hambre de triunfo y no así con nombres y/o apellidos rimbombantes.

Con importantes ausencias, como la de Luis Ángel Malagón y Alejandro Zendejas, ambos por temas de lesión, el estratega uruguayo buscará implementar su estilo de juego desde el primer momento, respetando las bases que le permitieron al América conseguir su histórico tricampeonato, refrescando puntos en específico que los acerque de nueva cuenta a la victoria.

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