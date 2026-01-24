Cómo ver el Real Madrid vs FC Barcelona femenino en Estados Unidos

La Supercopa de España busca nuevo campeón en el fútbol femenino. Con el FC Barcelona como favorito tras haber ganado las últimas ediciones del torneo, los aficionados de esta categoría vivirán un gran momento de fútbol en el partido ante el Real Madrid.

El Merengue fue el primer equipo en conseguir el pase a la final tras imponerse al Atlético de Madrid por 3-1. El FC Barcelona hizo lo propio ante el Athletic Club, también por 3-1, en un gran triunfo más allá de haber sufrido la roja directa de Kika Nazareth.

El Real Madrid tiene más peligro en la delantera, con las internacionales españolas Athenea del Castillo, Alba Redondo y Eva Navarro y la colombiana Linda Caicedo.

Levante UD Femenino v FC Barcelona Femeni - Liga F Moeve | Quality Sport Images/GettyImages

La final de la Supercopa ofrecerá el segundo Clásico de la temporada, después del que ganó el Barça por 4-0 en Liga F.

La gran ausente de la convocatoria del Barcelona es Aitana Bonmatí, pero aun así es difícil destacar solo algunas jugadoras del equipo. Desde Cata Coll en la portería hasta las máximas goleadoras del equipo, la polaca Ewa Pajor, con 15, y Claudia Pina, con 14.

Aquí te mostramos cómo ver la acción por televisión y en vivo en EEUU.

¿A qué hora empieza el Real Madrid vs FC Barcelona?

Ubicación : Castellón, España

: Castellón, España Estadio : Estadio de Castalia

: Estadio de Castalia Fecha : sábado 24 de enero

: sábado 24 de enero Hora de inicio: 13:00 USA, 12:00 MX y 19:0 ESP

Cómo ver el Real Madrid vs FC Barcelona por TV y en directo

FC Barcelona v Athletic Club - Super Copa de España | Quality Sport Images/GettyImages

El partido entre ambos a disputarse entre los dos equipos más importantes del fútbol español se retransmitirá por RTVE Play en los Estados Unidos.

País Canal de TV y streaming EEUU RTVE Play+

El Barcelona le ganó 21 de las 22 ocasiones que se ha enfrentado al Real Madrid, desde la creación de la Liga F, a excepción de la pasada temporada en el Estadi Lluis Companys, cuando lograron una victoria histórica por 3-1. El balance es demoledor para las blaugranas: 82 goles de las culés y 11 de las merengues.

¿Cuáles son los próximos compromisos del Real Madrid y del FC Barcelona ?

Después de la final de la Supercopa, ambos equipos volverán a la acción en la Liga F antes de encontrarse de nuevo sobre el terreno de juego. El Real Madrid se medirá frente al Deportivo de La Coruña en calidad de visitante, mientras que las azulgranas recibirán al Sevilla. Ambos encuentros están programados apra el domingo 1 de febrero.

El jueves 5, el Real Madrid y el FC Barcelona volverán a enfrentarse, esta vez en los cuartos de final de la Copa de la Reina. El partido se jugará en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas con un puesto para las semifinales en juego.