¿Cómo ver el Tigres UANL vs Chivas en Estados Unidos?

Los dirigidos por Guido Pizarro quieren dar un golpe sobre la mesa venciendo al líder del torneo, equipo que no los ha vencido en sus últimos cinco enfrentamientos entre sí y así subir escalones en la clasificación para asegurar un sitio en la Liguilla dado que en estos momentos se encuentran en la octava posición de la tabla general.

Por lo que este sábado 11 de abril se llevará a cabo la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde 'El Volcán' entre el Club Tigres UANL y el Club Deportivo Guadalajara. Dicho compromiso se encuentra programado para celebrarse a las 19:00 horas (Estados Unidos) y 17:00 horas (México).

El cuadro auriazul viene de caer por la mínima diferencia 0-1 frente a Club Tijuana y es octavo lugar de la tabla general con 17 unidades y no ha ganado en sus últimos tres compromisos. Por su cuenta, el Guadalajara es líder en solitario del certamen después de las primeras 13 fechas de fase regular con 31 unidades tras 10 victorias, un empate y solo dos derrotas, además, acumulan seis partidos de manera consecutiva sin perder en el torneo.

¿En dónde será la transmisión de vivo para Estados Unidos?

Tigres UANL tiene muchas emisoras en Estados Unidos | Jam Media/GettyImages

En la República Mexicana, las transmisiones de los juegos de local del Club Tigres UANL son emitidos por Azteca Deportes en su señal de streaming de Azteca App y aztecadeportes.com y Azteca 7 por televisión. Además, también van a través de la plataforma de streaming FOX Deportes.

Mientras que, en los Estados Unidos los aficionados del conjunto auriazul, rojiblanco y restante pueden disfrutar de sus partidos por televisión y servicios de streaming mediante una variada señal de cadenas televisivas y online.

Canales: Telemundo, UNIVERSO, FOX Deportes y Estrella TV.

Streaming: fubotv, foxsports.com, FOX Sports App y FOX One.

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