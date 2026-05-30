¿Cómo ver el Toluca vs Tigres en Estados Unidos?

Se viene la revancha de la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX entre el Deportivo Toluca FC y el Club Tigres UANL, pues se volverán a encontrar en una gran final, pero ahora internacional al medirse en la Concacaf Champions Cup 2026. El enfrentamiento dará inicio a las 20:00 horas (Estados Unido) y 18:00 horas (México).

Los Diablos Rojos llegaron a la instancia final eliminando a San Diego FC, Los Angeles Galaxy y Los Angeles Football Club. Por su parte, los de Nuevo León se despacharon al FC Cincinnati, Seattle Sounders y Nashville SC.

El duelo definitivo será una vez más en 'El Infierno' donde los escarlatas buscarán conquistar su tercera Copa de la Concacaf, mientras que, los de San Nicolás de los Garza irán por se segundo trofeo continental.

La transmisión de vivo para Estados Unidos de la final de Concachampions 2026

Toluca vs Tigres en la final de Concachampions 2026 | YURI CORTEZ/GettyImages

En la República Mexicana las transmisiones de los juegos de local del Deportivo Toluca FC son emitidas en exclusiva por TelevisaUnivision en su plataforma de streaming Vix Premium y en las señales de televisión restringida y abierta: TUDN y Canal 5. Sin embargo, en esta ocasión al ser un juego de la Concacaf Champions Cup los derechos de transmisión en México le pertenecen a FOX porque ellos emitirán el juego a través de FOX One.

Para la Unión Americana los seguidores escarlatas pueden disfrutar de sus partidos por televisión y servicios de streaming en algunas señales como TUDN USA y Univisión. Pero de igual manera, los derechos de la competición en Estados Unidos los poseen varias televisoras.

Canales: Fox Sports 1, TUDN USA y UniMás,

Streaming: FOX One, fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, foxsports.com, TUDN App, ViX, Fox Sports App.