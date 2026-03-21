¿Cómo ver en los Estados Unidos el Clásico Capitalino: Pumas vs América?

Este sábado 21 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario se vivirá una edición más del Clásico Capitalino entre Pumas y América, uno de los duelos más esperados de cada campeonato, ya que se pone en juego el orgullo, recordando que desde las Fuerzas Básicas se va creando un gran odio deportivo entre ambas instituciones generando una intensa pasión por defender los colores.

¡Nos vemos este sábado en el Olímpico Universitario!

Adquiere aquí los boletos para nuestro encuentro ante América.



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Si bien pareciera que las Águilas llegan con desventaja por su complicado inicio y las lesiones que arrastran algunos de sus jugadores, la realidad es que no están muy lejos de los universitarios, pues apenas los separan tres puntos de diferencia en la clasificación, sin dejar de lado que las estadísticas difícilmente juegan cuando se dan este tipo de enfrentamientos.



El técnico brasileño André Jardine no quiere quedar fuera de la Liguilla por primera vez desde que tomó las riendas de los azulcremas, pero el timonel Efraín Juárez querrá hacerle la maldad y provocar que se queden sin sumar puntos. Los del Pedregal son quintos de la tabla general con 20 puntos, mientras los de Coapa aparecen en el séptimo peldaño con 17, así que por ahora estarían en la Fiesta Grande, pero todavía hay muchos equipos que se mantienen en la pelea, por lo que a los emplumados les urge sacar la victoria.



Universidad Nacional únicamente ha perdido un encuentro en todo el Clausura 2026, ya que ha demostrado una gran solidez en la parte baja, sin embargo, la baja del brasileño Nathan Silva podría ser una baja sensible, aunque afortunadamente cuenta con la presencia del arquero tico Keylor Navas, que a lo largo del semestre ha sido un factor clave para sacar resultados positivos.

¿Cómo ver el encuentro en los Estados Unidos?

Ningún aficionado de estos dos conjuntos quiere perderse el enfrentamiento, por eso hay una gran lista de opciones para poder verlo desde territorio norteamericano, ya sea a través de la TV o en servicio de Streaming Online.

El panameño Adalberto Carrasquilla y Érick Sánchez en el A2025 | Jam Media/GettyImages

Si deseas ver el Clásico Capitalino tendrás que sintonizar alguno de los siguientes canales o plataformas: Paramount+, TUDN USA, Univisión, TUDN.com, Univisión NOW, la app de TUDN. ViX o CBS Sports Golazo.