¿Cómo ver en streaming online y TV el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025/26?

El fútbol europeo vive este jueves una de sus citas más esperadas: el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025/26. El evento se desarrollará en el Grimaldi Forum de Mónaco y definirá el camino inicial de los clubes que buscarán la gloria continental. En esta edición, habrá cinco representantes españoles: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025/26?

La ceremonia se llevará a cabo este jueves 28 de agosto a las 18:00, hora peninsular española, 12:00 horas ET, 11:00 horas CT y 09:00 horas PT. Como novedad, los sorteos de la Europa League y la Conference League no compartirán jornada, sino que se celebrarán al día siguiente, el viernes 29, desde las 13:00.

¿Dónde ver por TV y streaming online el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025/26?

En Estados Unidos, el sorteo se podrá ver a través de VIX Premium y TUDN.

En España, el sorteo se podrá seguir en directo a través de Movistar+, operador que transmite la competición en exclusiva. Además, la aplicación de Movistar+ permitirá ver el evento en vivo online desde cualquier dispositivo.

En Argentina, la transmisión estará disponible en Disney+, mientras que en México se podrá seguir en HBO Max, FOX Sports y Tubi, plataformas que cuentan con los derechos de la Champions League en ese país.

UEFA European Club Football Season Kick-Off 2019/2020 - UCL Draw | Eurasia Sport Images/GettyImages

Equipos clasificados y bombos del sorteo de la Champions League 2025/26

La UEFA ya definió cómo se distribuirán los clubes en los bombos para el sorteo de la fase de grupos. Esta edición contará con varias potencias europeas y también con equipos que sueñan con dar la sorpresa:

Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y Barcelona.

Bombo 2: Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt y Brujas

Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting, Olympiacos, Slavia de Praga, Marsella y Bodo/Glimt.

Bombo 4: Copenhague, Mónaco, Galatasaray, Union Saint Gilloise, Qarabag, Athletic Club, Newcastle, Pafos y Kairat Almaty.

Las expectativas son cada vez mayores y el deseo de los fanáticos de ver a sus equipos en lo más alto de este torneo continental incrementa día a día. El sorteo será el puntapié inicial para comenzar a vivir este nuevo ciclo, en donde todos esperan llegar al mismo objetivo: la gran final de la Champions League.

