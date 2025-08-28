¿Cómo ver en streaming online y TV el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025/26?
El fútbol europeo vive este jueves una de sus citas más esperadas: el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025/26. El evento se desarrollará en el Grimaldi Forum de Mónaco y definirá el camino inicial de los clubes que buscarán la gloria continental. En esta edición, habrá cinco representantes españoles: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal.
¿Cuándo es el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025/26?
La ceremonia se llevará a cabo este jueves 28 de agosto a las 18:00, hora peninsular española, 12:00 horas ET, 11:00 horas CT y 09:00 horas PT. Como novedad, los sorteos de la Europa League y la Conference League no compartirán jornada, sino que se celebrarán al día siguiente, el viernes 29, desde las 13:00.
¿Dónde ver por TV y streaming online el sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025/26?
En Estados Unidos, el sorteo se podrá ver a través de VIX Premium y TUDN.
En España, el sorteo se podrá seguir en directo a través de Movistar+, operador que transmite la competición en exclusiva. Además, la aplicación de Movistar+ permitirá ver el evento en vivo online desde cualquier dispositivo.
En Argentina, la transmisión estará disponible en Disney+, mientras que en México se podrá seguir en HBO Max, FOX Sports y Tubi, plataformas que cuentan con los derechos de la Champions League en ese país.
Equipos clasificados y bombos del sorteo de la Champions League 2025/26
La UEFA ya definió cómo se distribuirán los clubes en los bombos para el sorteo de la fase de grupos. Esta edición contará con varias potencias europeas y también con equipos que sueñan con dar la sorpresa:
- Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y Barcelona.
- Bombo 2: Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt y Brujas
- Bombo 3: Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting, Olympiacos, Slavia de Praga, Marsella y Bodo/Glimt.
- Bombo 4: Copenhague, Mónaco, Galatasaray, Union Saint Gilloise, Qarabag, Athletic Club, Newcastle, Pafos y Kairat Almaty.
Las expectativas son cada vez mayores y el deseo de los fanáticos de ver a sus equipos en lo más alto de este torneo continental incrementa día a día. El sorteo será el puntapié inicial para comenzar a vivir este nuevo ciclo, en donde todos esperan llegar al mismo objetivo: la gran final de la Champions League.
Más noticias sobre la Champions League
Periodista argentina. Me apasiona el fútbol pero me guardo un rato los fines de semana para disfrutar de la F1.